前台新投信董事長鄭貞茂偷吃人妻判賠25萬 其夫加告誹謗不起訴

台北地檢署調查後認為，鄭男知悉陳男向媒體提供對其不利資訊，出於自辯而提出澄清，非貶低對方社會評價，予以不起訴處分。（記者吳昇儒攝）

〔記者吳昇儒／台北報導〕前台新投信董事長鄭貞茂被爆出偷吃人妻，對方的陳姓丈夫不滿鄭於事後向多家媒體放話，指稱「陳男與妻子失和，才刻意栽贓…在其妻生前到公司吵鬧勒索」等語，陳男憤而對鄭提出加重誹謗告訴。台北地檢署調查後認為，鄭男知悉陳男向媒體提供對其不利資訊，出於自辯而提出澄清，非貶低對方社會評價，予以不起訴處分。

陳男向檢察官表示，因不滿今年3月間鄭貞茂向多家媒體提供他與妻子感情失和、栽贓鄭外遇，還誣賴他在鄭妻生前，到公司吵鬧勒索金錢等不實消息，所以要對鄭男提告。

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檢察官調查後認為，鄭貞茂是知道陳男已經向媒體提供對其不利的情資，出自自辯意圖，才會向媒體提出澄清回應。主要是要捍衛自身權益，較難認定主觀上是要刻意貶抑陳男社會評價；且陳男也在偵查中承認，曾經去過鄭妻公司，兩度嘗試聯絡鄭妻，故鄭男回應稱陳男曾騷擾他及妻子並非完全子虛烏有。

檢察官認定，鄭男回應給媒體的內容，主要是敘述個人觀感及主張自身權益，並非已損陳男名譽為目的，因此認定鄭男加重誹謗罪嫌不足，今（24）日偵結，予以不起訴處分。

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