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尋找中獎人！3-4月千萬發票4張未領 消費地點看這裡

2025/07/24 13:30

今年3-4月期統一發票，千萬大獎還有4張未領。（記者鄭琪芳攝）今年3-4月期統一發票，千萬大獎還有4張未領。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕尋找中獎人！今年5-6月期統一發票將於明天（25日）開獎，但截至目前為止，3-4月期統一發票1000萬特別獎還有4張未領，包括高雄市大社區金龍路120號Hi-Life萊爾富花39元買飲料等。財政部賦稅署表示，3-4月期統一發票領獎期限至9月5日止，提醒中獎人應於領獎期限內領獎，逾期將無法兌領。

根據財政部統計，3-4月期統一發票開出千萬大獎15張，目前還有4張未兌領，除了高雄市大社區金龍路萊爾富買飲料外，還有App Store訂閱費260元、新北市三芝區三民街27巷OK mart買菸300元、台中市南區三民西路212號MOS BURGER消費270元。

另，3-4月期統一發票200萬特獎則有2張未領，包括桃園市觀音區大觀路2段313號Hi-Life萊爾富花45元買飲料、桃園市中壢區中正路1262號7-ELEVEN花75元買飲料。此外，3-4月期雲端發票專屬100萬獎也有2張未領，包括Google Play訂閱費399元、台南市仁德區中山路272號丹丹漢堡消費158元。

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