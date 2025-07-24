雲品推優惠搶攻2026年婚宴市場，目標成長20-30%。（雲品提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕雲品國際看準新世代婚禮需求，旗下君品Collection今日宣布推出「神助攻！超頂6選1」婚宴方案，君品Collection指出，在集結旗下11大據點，共計42個宴會廳，總數1000桌的場地率先搶攻2026年婚宴市場，預估將有望帶動2026年度的婚宴業績成長20-30%。

據雲品國際觀察，疫後婚宴市場出現顯著變化，過往動輒18至25桌的婚宴，如今以16至25桌為主力，占整體訂單的65％，宴客1桌到15桌的新人則佔23%，25桌以上則只佔12%，平均每桌桌價介於1.8萬元至2.29萬元之間；同時，新人更青睞省時又省力的一站式婚宴包套服務。為呼應趨勢與照顧小桌數的新人們，君品Collection集結旗下11大特色場地，特別推出市場獨有的全包式「神助攻！超頂6選1」婚宴專案，預估將有望帶動2026年度的婚宴增加1000場，相當於回饋3800萬元以上的婚禮優惠給新人。

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君品Collection表示，此專案適用據點遍布全台，橫跨都會、山林到歷史街區，包括：台北君品酒店、台北芃卓、頤品大飯店新莊、淡水嘉盧、桃園皇家薇庭、台中蘭克斯特、台南亞果薈、台北茹曦酒店、台中市役所、台北荷造場，以及明年問世的台中芳庭路壹號共11處宴會據點。

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