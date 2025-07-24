特斯拉餐廳超吸金! 開業6小時賺進逾137萬元

特斯拉首間主題餐廳「Tesla Diner & Drive-In」於加州洛杉磯好萊塢當地時間21日開幕，吸引大批民眾排隊朝聖。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車龍頭特斯拉首間主題餐廳「Tesla Diner」於加州洛杉磯好萊塢當地時間21日正式開業，吸引大批民眾排隊朝聖。外媒報導，Tesla Diner開業首日6小時就賺進4.7萬美元（約137.7萬元），比附近麥當勞日營收高出30%，成為科技餐飲新指標。

綜合媒體報導，Tesla Diner餐廳位於洛杉磯聖塔莫尼卡大道，外觀酷似銀色飛碟，極具復古未來感，餐廳共2層，設有200多個座位，一樓為開放式廚房、吧檯 和外賣窗口，二樓有露天酒吧和沙發區，顧客可躺坐觀賞大螢幕播放的最新好萊塢電影。

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Tesla Diner餐廳外圍配備了80個V4超級充電樁，讓車主在用餐的同時，也給愛車補滿電力。不僅如此，特斯拉還引入Optimus人形機器人在餐廳擔任服務生，負責迎賓、送餐等工作。

Tesla Diner餐廳菜單也別具匠心，由知名大廚格林斯潘（Eric Greenspan）設計，主打炸雞鬆餅、烤起司和鮪魚三明治等餐點，還有各式Tesla主題式產品，像是特斯拉漢堡、辣味Cyber薯條、Autopilot奶昔、Model S肋眼牛排等。

Tesla Diner餐廳開幕首日，還沒營業，餐廳外頭就已出現長長的人龍排隊朝聖。餐廳開業成效驚人，首日6小時營收便達4.7萬美元，相比附近麥當勞日營收高出30%。

見Tesla Diner餐廳大受歡迎，馬斯克宣布，如果洛杉磯門市營運成功，將考慮在全球各大城市推廣開設Tesla Diner餐廳。

報導指出，目前馬斯克已確認第2家Tesla Diner餐廳將設於德州SpaceX總部。另有媒體指出，特斯拉已在上海浦東超級工廠旁預留了3000平方米的地塊，用於建設相應餐廳的上海門市，預計將於2026年春節前後開業。

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