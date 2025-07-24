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焦點股》鴻海：穩坐AI出貨龍頭 創4個月高點

2025/07/24 09:58

鴻海穩坐全球電子製造服務、原廠委託設計製造商龍頭地位，激勵今日盤中股價帶量上漲。（資料照）鴻海穩坐全球電子製造服務、原廠委託設計製造商龍頭地位，激勵今日盤中股價帶量上漲。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕輝達（NVIDIA）首批GB300伺服器預計本季開始陸續交付北美四大雲端服務供應商（CSP），鴻海（2317）穩坐全球電子製造服務（EMS）、原廠委託設計製造商（ODM）龍頭地位，激勵今日盤中股價帶量上漲，截至上午9時38分暫報171元，創近4個月波段高點，漲幅3.01%，成交量近4萬張。

DIGITIMES昨日發布2025年上半年全球電子製造服務/原廠委託設計製造商前20大業者排名，提到全球前20大業者總營業額達3260.7億美元，台灣業者在AI伺服器訂單強勁帶動下強勢回升，市佔一舉攀升至70.2%，不僅扭轉自2018年以來的下滑趨勢，更創下近年新高，當中，長期穩居第1的鴻海仍居龍頭地位。

美系外資指出，儘管面臨新台幣升值壓力、新舊產品轉換之下的市場波動，鴻海後續仍積極開拓AI伺服器業務，下半年出貨量可望將持續增長。此外，蘋果9月的秋季發表會推出的iPhone新品，也預期將帶動部分需求。然而，外匯損益可能影響短期財務表現，鴻海需穩定應對挑戰，以確保營運得以持續增長。

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