焦點股》聯發科：法說會倒數 亞系外資喊買1666元

聯發科將在7月30日召開法說會。（記者卓怡君攝）

〔記者卓怡君／台北報導〕IC設計龍頭聯發科（2454）即將在7月30日召開法說會，亞系外資出具最新報告上修聯發科投資評等至「買進」，並將12個月目標價從1550元調升至1666元。亞系外資認為，儘管因地緣政治引發的匯率波動，下修聯發科2025–2026年每股稅後盈餘（EPS）預估5–6%，但強調匯率僅屬季節性影響，不影響聯發科的結構性獲利能力，投資人可在財報公布（7月30日）前後的股價波動期間進行布局。

聯發科今日早盤股價在平盤附近震盪，截至9:11分左右，聯發科股價小漲0.35%，暫報1435元，成交量約735張。

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亞系外資看好聯發科在AI ASIC（特殊應用晶片）領域持續擴大客戶基礎，預估2027年該業務營收成長至30億美元，約佔聯發科整體營收的10%。此成長動能來自1項既有美國雲端客戶專案，並新增另1家美系超大型雲端服務業者（CSP），顯示聯發科正成為亞洲AI ASIC供應鏈的關鍵受益者。

亞系外資預估，聯發科第3季營收預期可達51億美元，但受匯率影響，以新台幣計可能呈現持平走勢。儘管短期受到匯率因素干擾，但看好聯發科的長期競爭力，特別是在Arm安謀與高速傳輸技術（SerDes）方面的技術優勢，有望成為AI ASIC領域的重要角色。

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