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市場觀望美歐貿易談判發展 國際油價維持穩定

2025/07/24 09:09

國際油價週三（23日）變動不大。（路透）國際油價週三（23日）變動不大。（路透）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕國際油價週三（23日）變動不大，在美國總統川普與日本達成關稅貿易協議後，投資人正在評估歐盟與美國之間的貿易發展。

美國紐約西德州中級原油期貨下跌 6 美分，跌幅 0.09%，收每桶 65.25 美元。

布蘭特原油期貨下跌 8 美分，跌幅 0.12%，收每桶 68.51 美元。

歐盟官員週三表示，他們正朝與美國達成貿易協議前進，歐盟出口至美國的商品將僅被課徵15%關稅，可望避免自 8 月 1 日起原定實施的更嚴厲30%關稅。

而就在數小時前，川普宣布美日雙方已達成貿易協議，將降低汽車進口關稅，並免除日本其他商品遭受新懲罰性關稅，作為交換，日本承諾對美國提供總額達 5500 億美元的投資與貸款方案。

Lipow Oil Associates 總裁李包（Andrew Lipow）表示：「與日本的這項協議，可能成為未來與其他國家簽署貿易協議的模板，但另一方面，市場仍擔憂美國與歐盟及中國之間的協議進展。」

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