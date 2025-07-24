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特斯拉Q2財報出爐 陸行之列5關鍵財務數字

2025/07/24 09:43

電動車龍頭「特斯拉（Tesla）」週三（23日）公布第2季財報，營收與獲利雙降。（示意圖，路透）電動車龍頭「特斯拉（Tesla）」週三（23日）公布第2季財報，營收與獲利雙降。（示意圖，路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕電動車龍頭「特斯拉（Tesla）」週三（23日）公布第2季財報，不僅營收與獲利雙降，公司執行長馬斯克（Elon Musk）也示警美政府取消補貼，「接下來幾季恐怕處境艱難」，衝擊特斯拉盤後股價重挫逾4%。對此，知名分析師陸行之今（24日）稍早在臉書發文，分享5個特斯拉關鍵財務數字，指關稅影響特斯拉近3億美元（約新台幣87.83億元）獲利，且特斯拉資本支出不減反增，認為特斯拉短期市值仍偏貴。

陸行之今稍早在臉書發文指出，雖然特斯拉投資人似乎不在乎公司短期估值貴鬆鬆，但他還是分享幾個特斯拉關鍵財務數字，分別如下。

第1，因為增加新品Model Y比重，特斯拉今年第2季平均單價季增4.6%到4萬3374美元（約新台幣126.99萬元），雖然仍然年減3%，但已經是2個季度從谷底回升。

第2，即使特斯拉說關稅影響公司近3億美元獲利，但電動車毛利率從今年第1季谷底的16.2%小幅回升到17.2%，但還是低於去年同期的18.5%，把碳排放獲利的4.39億美元（約新台幣128.53億元）移除，純電動車毛利率回升至15%，也高於去年同期的14.6%。

第3，今年第2季特斯拉儲能項目9.6 GWh雖然沒有大幅增長，季減8%、年減2%，但US$291mn/GWh則季增11%、年減9%，毛利率明顯從底部回升至30.3%，同樣高於（去年同期的24.6%，也優於年第1季的28.8%。

第4， 「Services and others」是特斯拉唯一創新高業務，季增15%、年增17%，雖然占14%營收，但5%低毛利率只貢獻公司4%整體毛利，預期因Robotaxi，分享充電樁業務擴展，未來營收及獲利增長可期待。

第5，特斯拉庫存月數降至2.35個月，季減3%、年增15%，2025年資本支出約佔11%營收，都比去年同期9%、今年第1季8%高。公司說資本開支要從100億美元（約新台幣2927.73億元）下修到90億美元（約新台幣2634.96億元），陸行之好奇特斯拉要如何辦到。

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