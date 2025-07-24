晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

全球首座寶可夢戶外主題園區來了！2026年初東京揭幕、「這時」開放預購

2025/07/24 09:24

全球首座常設戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將在2026年初於日本東京的讀賣樂園開幕。（圖擷取自寶可夢公司）全球首座常設戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將在2026年初於日本東京的讀賣樂園開幕。（圖擷取自寶可夢公司）

園區將分為2大區域，包含「寶可夢森林」以及「草紗鎮」。（圖擷取自寶可夢公司）園區將分為2大區域，包含「寶可夢森林」以及「草紗鎮」。（圖擷取自寶可夢公司）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕寶可夢公司（The Pokémon Company）宣布，全球首座常設戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將在2026年初於日本東京的讀賣樂園開幕，佔地面積超過2.6萬平方公尺，門票預計從2025年秋季起開放預購，之後將公布票價與購票資訊。

寶可夢公司介紹，PokéPark KANTO 是一座專為訓練家打造的園區，滿載寶可夢驚喜的探索樂園。訓練家們將踏上一段穿越森林與小鎮的旅程，與超過600隻來自關都與其他地區的寶可夢相遇，創造無數難忘的發現。

園區將分為2大區域，包含被形容為廣闊荒野、長達近500公尺的「寶可夢森林」，以及有購物商家與遊樂設施區的「草紗鎮」。

寶可夢公司首席創意研究員增田順一（Junichi Masuda）在官方影片中說：「我們想要打造大家能相聚同樂的地方，一個隨時都有寶可夢、人與寶可夢都能享受的空間。」

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財