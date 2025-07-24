全球首座寶可夢戶外主題園區來了！2026年初東京揭幕、「這時」開放預購

全球首座常設戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將在2026年初於日本東京的讀賣樂園開幕。（圖擷取自寶可夢公司）

園區將分為2大區域，包含「寶可夢森林」以及「草紗鎮」。（圖擷取自寶可夢公司）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕寶可夢公司（The Pokémon Company）宣布，全球首座常設戶外寶可夢主題設施「PokéPark KANTO」，將在2026年初於日本東京的讀賣樂園開幕，佔地面積超過2.6萬平方公尺，門票預計從2025年秋季起開放預購，之後將公布票價與購票資訊。

寶可夢公司介紹，PokéPark KANTO 是一座專為訓練家打造的園區，滿載寶可夢驚喜的探索樂園。訓練家們將踏上一段穿越森林與小鎮的旅程，與超過600隻來自關都與其他地區的寶可夢相遇，創造無數難忘的發現。

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園區將分為2大區域，包含被形容為廣闊荒野、長達近500公尺的「寶可夢森林」，以及有購物商家與遊樂設施區的「草紗鎮」。

寶可夢公司首席創意研究員增田順一（Junichi Masuda）在官方影片中說：「我們想要打造大家能相聚同樂的地方，一個隨時都有寶可夢、人與寶可夢都能享受的空間。」

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