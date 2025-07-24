華府不斷施壓！貝森特：聯準會預測帶有「政治偏見」

美國財政部長貝森特（Scott Bessent）。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普政府擴大對央行降息的施壓，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）週三（23日）在沒有證據的情況下暗示，美國聯準會（Fed）廣受關注的經濟預測是出於政治動機。

《路透》報導，貝森特表示，聯準會發佈了1份名為「經濟預測摘要」的文件，內容頗具政治偏見。貝森特將這些預測概述為今年將降息1到2次，每次1碼（0.25個百分點），然而美國總統川普已要求聯準會立即將利率調降3個百分點。

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聯準會每季都會發佈19名政策制定者的利率預測，但不會透露具體是哪名官員做了那些預測。今年6月，有8名政策決定者預測今年將2度降息、每次1碼，7人預測不會降息，2人預測降息1次，2人預測降息3次。

在聯準會理事當中，川普任命的2名官員華勒（Christopher Waller）和鮑曼（Michelle Bowman）都表明支持本月降息的經濟原因，同樣也是川普任命的主席鮑爾（Jerome Powell）則未表態支持降息。

聯準會決策者普遍否認政治在貨幣政策決策中扮演任何角色的觀點，並表示，暗示政治影響決策將損害央行的信譽及其對抗通膨和促進充分就業的能力。

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