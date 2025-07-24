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總是擔心錢不夠用？每週花15分鐘「做這事」擺脫財務焦慮

2025/07/24 10:18

大多數人會因為財務不確定性，而感到焦慮與憂鬱。儲蓄示意圖。（歐新社）大多數人會因為財務不確定性，而感到焦慮與憂鬱。儲蓄示意圖。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據美國金融機構「西北互助保險」 （Northwestern Mutual）調查，近七成（69%）的美國人表示，財務不確定性讓他們感到焦慮與憂鬱。堪薩斯州立大學教授、財務治療師麥考伊（Megan McCoy）指出，對財務感到焦慮，是一種揮之不去的情緒，通常源自覺得自己做得不夠好，無論是對未來的自己、與同齡人相比，或是和他人相比。她建議，每週或每天可安排個15至20分鐘的「擔憂時間」，來處理這類情緒。

《CNBC》報導，麥考伊表示，與金錢有關的焦慮往往會在腦中盤旋整天，但與其試圖逃避這些情緒，或讓它們干擾你想要完成的其他事情，不如安排一段時間來處理它們。麥考伊說：「一個出乎意料有效的方法，就是安排每日或每週的『擔憂時間』，花個15到20分鐘，專門面對你對金錢的擔憂。」

麥考伊建議，首先可以寫下你所有感到焦慮的事項。這些可能包括非常具體的、與數字相關的擔憂，像是：「如果孩子想上私立大學，我不知道該怎麼負擔」，也可能是與生活方式相關的焦慮，例如：「我 Instagram 上的朋友們看起來假期比我多、玩得更豪華」。

接下來，將這些項目分成兩大類，分別是你能掌控的，以及你無法掌控的。

麥考伊說：「這個過程能幫助我們將模糊、持續的憂慮，轉化為兩個清楚的方向，也就是行動與接納」、「這不是要你忽略恐懼，而是學會有意識地管理它們。」

針對那些能掌控的部分，麥考伊建議，可以試著採取小步驟逐步推進。比方說，定期自動轉帳到教育帳戶或旅遊基金，就是一個起點。如果能將這些儲蓄帳戶以目標命名，那就更理想了。麥考伊指出，具體命名的帳戶能「讓人感覺更有組織，也更容易對自己的進展產生情感連結」，同時也能「減少衝動消費的誘惑，因為這筆錢已經有了目的」。若覺得要自己設置這些帳戶太複雜，麥考伊認為也別害怕尋求協助，可以找理財規劃師幫忙。

至於那些你無法控制的因素，像是股市走向、美國貿易政策或朋友賺得比自己多等，麥考伊建議，給自己寬容一點。

麥考伊說，試著以個人角度，重新思考「成功」的意義：你擁有選擇的自由嗎？
你的支出是否與你的價值觀一致？你是否對自己的儲蓄與花費方式保持有意識的掌控？

如果這3個問題你都能回答「是」，那麼你可能比自己想像的還要做得好。麥考伊說：「這樣的重新詮釋可以減輕壓力，並引導我們以更穩健、有同理心的方式看待財務健康。」

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