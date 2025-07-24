特斯拉業績崩了！汽車營收Q2年減16％、馬斯克也示警

特斯拉Q2財報遜於分析師預期。（法新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國電動車大廠特斯拉（Tesla）週三（23日）盤後公布2025年會計年度第2季財報，顯示汽車部門營收年減16%，連續2季下滑，再次低於分析師的預期，這導致特斯拉股價在盤後交易時段應聲下挫，跌幅超過4%。

《CNBC》報導，特斯拉Q2營收為225億美元，低於倫敦證交所集團（LSEG）分析師估計的227.4億美元；調整後每股盈餘（EPS）為40美分，低於LSEG分析師預估的43美分。

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在財報公布後，由於特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）與財務長塔尼加（Vaibhav Taneja）提及關稅成本上升與聯邦電動車稅收抵免即將到期，特斯拉股價在盤後交易中下跌超過 4%。

馬斯克表示：「我們接下來可能會有幾個艱困的季度。我不是說一定會這樣，但這是有可能的。」

特斯拉第2季汽車部門營收為 167 億美元，較去年同期的 199 億美元明顯下降。其中，來自「監管信用額度」（Regulatory Credits）的收入從去年同期的 8.9 億美元降至 4.39 億美元。

特斯拉7月初公布第2季交車量為 38.4 萬輛，較去年同期下降 14%。交車量是特斯拉用來估算電動車銷售的最接近指標，但在其對股東的溝通中並未具體定義。

特斯拉今年表現疲軟，部分原因來自其在美國與歐洲遭遇的反彈聲浪。馬斯克投入大量資金協助川普競選美國總統，並主導政府效率部（DOGE），之後還公開支持德國極右政黨「德國另類選擇黨」（AfD）。

截至週三收盤，特斯拉股價今年累計下跌約 18%，在大型科技股中表現最差；而那斯達克指數 2025 年迄今已上漲約 9%。

特斯拉股價在盤後交易初期表現平穩，但在財報電話會議中，塔尼加提及國會最近通過的「大而美法案」將對特斯拉造成影響後，股價開始走低。該法案將於9月底終止每輛電動車最高 7500 美元的聯邦稅收抵免。

特斯拉也已調整其供應鏈策略以應對川普政府的關稅政策。塔尼加表示：「由於政策的突變，本季我們在美國的車輛供應有限。我們可能無法保證 8 月下旬之後所下訂單的交車時間。」

特斯拉股價週三收在332.56美元，小漲0.14%，但在盤後交易時段則重挫4.44%，至317.80美元。

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