15％是基本門檻！彭博：川普稱50個國家將面臨15％至50％關稅

彭博表示，川普稱50個國家將面臨15%至50%的關稅。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕有50個國家面臨15-50%的關稅，彭博報導，美國總統川普表示，我們將對50個國家，徵收15%到50%之間直接、簡單的關稅，因為我們與這些國家相處得不太好。

川普週三在華盛頓舉行的人工智慧峰會做上述表示。

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他表示，他不會低於15%，因為他在8月1日的最後期限之前，設定了所謂的互惠關稅稅率，這表明增加徵稅的下限正在上升。

他進一步指出，我們將對50個國家，徵收15%到50%之間的直接、簡單的關稅，因為我們與這些國家相處得不太好。

川普宣佈關稅將從15%開始的評論代表了他對幾乎所有美國貿易夥伴徵收關稅的最新轉折，也是川普正在尋求更積極地對迄今為止，能夠與華盛頓達成貿易框架的小集團之外的國家的出口徵稅的最新跡象。

川普本月早些時候表示，將有150多個國家收到1封信，其中包括可能10%或15%的關稅稅率，我們還沒有決定。

商務部長盧特尼克週日告訴哥倫比亞廣播公司新聞，包括「拉丁美洲國家、加勒比國家、非洲許多國家」在內的小國將有10%的基準關稅。

雖然川普和他的顧問最初表示希望達成多項協定，但總統一直將關稅函本身吹捧為“協定”，並暗示他對來回談判不感興趣。儘管如此，他還是為各國達成可能降低這些利率的協定敞開了大門。

週三，川普表示，他將“對一些國家徵收非常非常簡單的關稅”，因為有太多的國家，“你無法與所有人談判交易”。他說，與歐盟的談判是“嚴肅的”。

川普說：「如果他們同意向美國企業開放工會，那麼我們將讓他們支付較低的關稅。

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