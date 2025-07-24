洩題給台灣？川普18分鐘連發4文狂談降關稅「這1條件」

行政院透過新聞稿指出，本週台美會有新一輪的實體磋商。（路透檔案照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，美國總統川普在美東時間週三（23日）在網路上發文，表示這是日本有史以來首度對美國開放市場，他也提及印尼同樣首次對美國全面開放市場，並強調，要讓他願意降低關稅，就必須「開放市場」，對此他18分鐘之內連發4則相關話題，外界解讀這似乎是向其他還在談判的貿易夥伴喊話。

川普於美東時間23日上午9時過後在「Truth Social」發了好幾則貼文，18分鐘之內連發4則強調「開放市場」非常重要的貼文，第1個文章就提到前1天與華府達成貿易協議的日本。

請繼續往下閱讀...

他說：「要記得，日本有史以來第1次向美國開放市場，甚至包括汽車、休旅車、卡車還有其他所有產品，就連農產品與稻米也在內，長期以來這些商品均是完全未獲准開放。打開日本市場或許與關稅本身一樣是獲利的重要因素，但這完全是靠著關稅的力量達到的成果。日本也同意採購價值幾十億美元的軍事與其他裝備，還要把5500億美元（約新台幣16兆元）的9成利潤交給我們。接下來還有更多！」

川普接著發文提到印尼：｢印尼也首度同意完全向美國開放市場。意義重大！我們的企業將會大賺一筆，日本的情況也一樣！」

下1則貼文，川普開始喊話：「如果我能讓大國向美國開放市場，我必定會在關稅讓步，這是關稅的另1種威力。沒有關稅，各國就不可能開放市場！永遠對美國採取零關稅！」

文章發出後不到10分鐘，川普再度發文：「只有同意開放市場，我才會降低關稅。否則，關稅就會大幅提高！日本市場現在已經開放了（史上首次！）。美國企業將欣欣向榮！」

目前台灣尚未與美國完成貿易談判，根據4月2日「解放日」公布的貿易夥伴對等關稅清單，台灣的稅率高達32%，而23日行政院透過新聞稿指出，行政院副院長鄭麗君與談判團隊正在美國華府，本週會有新一輪的實體磋商，盼致力促進雙方貿易平衡，解決過去貿易分歧。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法