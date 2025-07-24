關稅大調降！日經指數又大漲了

今（24）日日股開盤上漲。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣布，日本與美國達成對等關稅15%的貿易協議，成功把稅率從25%大幅壓低，並稱這是日本有史以來首度對美國開放市場，週三（23日）美國股市多上漲，今（24）日日股也再度上漲。

川普台灣時間23日上午宣布與日本的關稅談判達成前所未見的重大成果，日本承諾將向美國投資5500億美元（約新台幣16兆元），並且開放美國汽車及農產品進口，因此美國調降日本產品關稅10%，稅率從原本的25%變成15%。

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日經指數昨日上漲1396.40點，漲幅3.51%，收在41171.32點，今以41657.98點開盤，至台北時間8點08分左右上漲逾1%、漲569.39點，來到41740.71點。

美股部分，道瓊工業指數上漲507點，漲幅1.14%，僅比歷史高位低了約4點；標普500和那斯達克指數分別上漲0.78%、0.61%，也再度創下新高；那指更首次收在21000點關卡上方；費城半導體指數則下跌0.92%。

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