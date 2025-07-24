AI晶片需求強勁！SK海力士第2季獲利創新高，股價飆逾3%。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕受惠於生成式AI晶片需求強勁，SK海力士第2季營收達22.23兆韓元、獲利9.21兆韓元，雙雙刷新紀錄，受此激勵，週四股價勁揚，早盤一度漲3.71%。

SK海力士週四股價開高，以27萬7000韓元開出，大漲8000韓元，或2.97%，股價開高一度來到27萬9000韓元，漲3.71%，不過，急漲後拉回，截至台北時間10點6分，報27萬750韓元，漲0.65%。

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CNBC報導，SK海力士週四公佈第2季財報，營收為22.23兆韓元（約新台幣4668.3億元），優於預期20.56兆韓元（約新台幣4317.6億元），不僅年增逾35%，季增也有26%，而獲利則為9.21兆韓元（約新台幣1934.1億元），優於預期9兆韓元（約新台幣1890億元），年增約69%，而季增為24%。

SK海力士在聲明中表示，今年上半年需求強勁，定價條件有利，由於客戶庫存水準穩定，且新產品發布帶來的預期需求，2025年剩餘時間內需求大幅回檔的可能性較低。

SK海力士總裁兼企業中心負責人宋鉉鐘（Song Hyun Jong）在財報電話會議上表示，受大型科技公司大力投資人工智慧的推動，人工智慧記憶體的需求持續增長。

公司預計，儘管宏觀經濟存在不確定性，但這項投資將繼續推動伺服器市場需求的健康成長，通用伺服器的需求預計也將成長。

宋鉉鐘表示，進一步開發具有增強推理模型的人工智慧代理，將需要更多的高性能內存，他補充說，人工智慧在個人電腦和智慧型手機市場的普及將進一步推動需求。

此外，政府和企業對解決人工智慧問題的持續投資可能會成為人工智慧記憶體需求的新的長期驅動力。

SK海力士已成為HBM領域的全球領導者，其客戶包括美國AI巨頭輝達，公司預計，今年全年HBM銷售額將較2024年翻1倍，HBM為其第2季營收貢獻了77%。

此外，公司預計2025年的資本支出將增加，需要「主動投資」以確保2026年為其HBM客戶提供支援。

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