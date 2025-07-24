美與歐盟達成15％關稅？白宮正式回應了

美與歐盟達成15%關稅？白宮聲明稱，有關美國與歐盟可能達成協議的報導是臆測。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕也接近達成協議，據該協議，美方將對歐盟徵收15%的關稅，不過，白宮發言人德賽（Kush Desai）表示，除非川普宣佈，否則與美國可能達成任何貿易協議的討論都應被視為「臆測」。

外媒報導，引述知情者的消息稱，歐美協議同意的關稅水準類似本週達成的日美協議，其中包含現有關稅，這意味著歐盟面對的汽車關稅會降至15%；歐美雙方將免除部分產品的關稅，包括飛機、烈酒和醫療器械。

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週三接近美股午盤傳出上述媒體的歐美協議消息時，歐元兌美元匯率短線拉升，抹平日內跌幅小幅轉漲，美股午盤時漲幅擴大，漲破1.1760，刷新7月8日以來高位。

不過，上述歐美協議並非板上釘釘，媒體提到，有美國官員稱，情況瞬息萬變，可能會改變。而知情人士則稱，如果未能在8月1日前與美國達成協議，歐盟將繼續準備1項可能影響商品價值高達930億歐元（約新台幣3.2兆）的報復性關稅方案，最高稅率將達到30%。

對於歐美即將達成15%關稅協定報道，白宮貿易顧問納瓦羅表示，對歐美貿易協定的談判情況「拭目以待」。他還說，協議應允許美國向歐盟銷售更多的農產品和汽車產品。

納瓦羅演講後，美股午盤時段，歐元兌美元曾短線轉跌，很快小幅轉漲，此後漲幅進一步擴大、漲破1.1770，刷新7月7日以來高位。

不過，週三美股盤後，白宮聲明稱，有關美國與歐盟可能達成協議的報導是臆測。Desai表示，除非川普宣布，否則與美國可能達成任何貿易協議的討論都應被視為「臆測」。

傳出白宮聲明後，歐元兌美元回到1.1770下方。

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