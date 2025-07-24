9壽險釋出責任準備金2687億 今年底止尚可申請

9家壽險公司釋出「責任準備金」2687億元，金管會表示，今年底止尚可申請（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕9家壽險釋出責任準備金2686.93億元，金管會保險局表示，有意釋出年底前仍可申請。根據統計，截止日期7月21日前，提出申請的責任準備金有10家壽險，其中，有9家壽險已獲准，均可列入今年6月的財報。

由於4、5月間，新台幣大舉狂升10.87％，使得壽險面臨鉅額匯損；為協助保險業者安然度過，金管會緊急祭出3大暫行措施，讓壽險業可釋出責任準備金，來拯救半年報或充實外匯準備金。

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回顧當初，金管會是在今年6月12日宣布3大暫行措施，包括第1，資本適足率匯率採均價制度，第2為放寬保單責任準備金計提基礎，但業者獲利需強制提存外匯準備金，第3為新一代清償能力制度過渡措施申請標準，最後補考時間為今年9月底。

保險局副局長陳清源表示，業者如果釋出責任準備金，依照規定要在半年報、年報揭露釋出的金額。

保險局官員也說明，已獲准釋出準備金者，均可列入今年6月財報，並且依規定必須在今年查核簽證的半年報、年報中，附註說明釋出的責任準備金金額。目前已公告釋出責任準備金來增提外匯準備金的九家，包括國泰人壽、富邦人壽、南山人壽、新光人壽、台新人壽、元大、三商美邦人壽、遠雄人壽、第一金人壽，其中，整體額度約2,164.11億元，另外，約有523億元轉入6月當期盈餘。

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