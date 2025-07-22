不只榴槤！越南「4大水果」將成下一個數百億元出口產品

百香果、香蕉、鳳梨和椰子將成為越南下一個價值十億美元（台幣293億元）的出口商品，這些水果和行業的多樣化提供強大的經濟潛力。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕越南產業專家在最近於胡志明市舉行的論壇上表示，百香果、香蕉、鳳梨和椰子將成為越南下一個價值十億美元（台幣293億元）的出口商品，這些水果和行業的多樣化提供強大的經濟潛力。

此次論壇由農業和環境部主辦，主題為 「提升競爭力和促進高潛力水果出口的解決方案」，數百名代表透過線下和線上方式參加。本次活動重點在於如何釋放百香果、香蕉、鳳梨和椰子的出口潛力。

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據越南農業部稱，目前越南在超過130萬公頃的農地上種植了50多個水果品種。然而，只有榴槤的出口額突破了10億美元大關，預計2023年將達到23億美元，2024年將達到33億美元。火龍果的出口額一度突破這一門檻，但去年卻跌至僅5.34億美元。

百香果、香蕉、鳳梨和椰子有望成為越南的下一個戰略性出口產品。這些水果不僅擁有強大的生產能力，而且符合全球消費趨勢和日益嚴格的進口要求。

這四種水果作物加起來種植面積超過42萬公頃，年產量超過630萬噸。光是越南香蕉就種植面積達16.1萬公頃，2024年出口額近3.8億美元，使越南躋身世界九大香蕉出口國之列。

目前，香蕉已銷往中國、日本、韓國、澳洲、歐盟和美國等主要市場。鳳梨種植面積超過5.2萬公頃，椰子種植面積近20.2萬公頃，百香果種植面積超過1.2萬公頃。

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