「兆元投資國家發展方案」成果顯著 卓榮泰：民參簽約金額已破千億元

行政院今日召開「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議，由行政院長卓榮泰及經發會顧問聽取「兆元投資國家發展方案」等報告。（記者陳鈺馥攝）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院長卓榮泰今日主持「行政院經濟發展委員會」第2次顧問會議，聽取「兆元投資國家發展方案」等報告。卓榮泰強調，本案自推動迄今，民參簽約金額已突破千億元，成果顯著。面對國內外經濟新局，中央政府財政遭嚴重限縮，政府必須以更有限資源，面對國內外更大挑戰。

行政院經發會召開顧問會議，由相關部會報告「兆元投資國家發展方案」、「打造台灣成為亞洲資產管理中心」、「國家人才競爭力躍升方案」及「AI新十大建設推動方案」。

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卓榮泰致詞表示，為因應國際情勢挑戰、指引整體國家經濟發展重要方向，行政院自去年成立「行政院經濟發展委員會」，這一年多來，已召開數次會議，並擬定多項重要決議，同時也依據決議方向訂定各項具體政策，逐步落實推動，顯見該委員會已成為重要經濟政策的討論平台。

卓榮泰指出，台灣正面臨新一波國際經貿挑戰，加以AI科技衝擊，以及整體地緣政治所產生不確定的風險因素，相信唯有政府更站穩腳步，並加快速度，才能因應各種情勢快速變化。

針對國發會所提「兆元投資國家發展方案」，卓榮泰說，本案自推動迄今，民參簽約金額已突破千億元，成果顯著。面對國內外經濟新局，中央政府財政遭嚴重限縮，政府必須以更有限資源，面對國內外更大挑戰。

卓榮泰提及，因此，透過本方案建構公私協力平台，引進民間資金，擴大投資國家建設。同時，政府加強法規鬆綁，提升公共建設投資誘因及彈性，增加案源、公共建設投資管道，加速落實重大經濟與社會建設。

卓榮泰強調，國發會、財政部、金管會已提出未來促參推動精進方向，請各部會積極配合規劃，善用創新多元促參模式，加速推動社會住宅、長照機構等指標性促參案，以因應少子女化、高齡化等人口趨勢挑戰，增強社會韌性。

另外，有關金管會「打造台灣成為亞洲資產管理中心」一案，卓榮泰表示，本案推動目的是為吸引境內外資金投資台灣，具有高度戰略意義，相關規劃已展現初步階段性具體成果，請金管會持續積極推動。

卓榮泰指示，對於已啟動的高雄資產管理專區、個人投資儲蓄帳戶（TISA）、ETF商品多元化等重點項目，請金管會持續觀察實際運作及成效，並依據執行情形滾動檢討精進。

需涉及跨部會協作部分，卓榮泰則請金管會儘速盤點後續所需其他部會協助事項，並由行政院政務委員劉鏡清召開協商，提升推動效能。同時，請金管會與財政部、經濟部等相關部會就租稅誘因、家族辦公室、目標成為亞洲納斯達克、協助新創發展與信託法制等議題，加速本案推動。

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