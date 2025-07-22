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6月外銷訂單金額年增24.6％ 海外生產比46％寫18年來新低

2025/07/22 19:08

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（22日）公布6月及今年前半年外銷訂單統計，6月訂單金額567.7億美元，月減2%，年增24.6%，寫連5紅；上半年訂單金額3205.7億美元，年增16.6%；6月外銷訂單海外生產比46%，寫2008年以來（18年以來）新低。

統計處長黃偉傑指出，6月訂單金額呈現月減主因是關稅提前拉貨潮趨緩所致，廠商反映關稅實施前的拉貨動能仍在，但明顯趨緩，AI商機仍強勁，並未受到關稅影響；至於新興電子消費性產品上市的拉貨潮，按趨勢來看應落在7月下半旬至8月。

部分傳統貨品因需求持續疲弱，原物料價格低於上年同月，加上持續受到海外同業低價競爭威脅，但正面消息是中國控制其國內基本金屬等產業產能縮減，也稍微降低產能過剩外溢至其他國家的情況。

按貨品別觀察，資訊通信及電子產品接單續增，6月接單分別年增37.4%、35%；光學器材因光學鏡頭、光學檢測及量測設備接單成長，6月接單金額年增6.7%。

傳統貨品方面，塑橡膠製品及化學品6月接單分別年減11.4%、8.7%；基本金屬因市場需求續疲年減10.2%；機械產品則因自動化設備及工具機訂單成長，6月接單年增10.6%。

6月外銷訂單海外生產比46%，較上年下降1.4個百分點，主因資訊通信及電子產品廠商提升國內生產比重所致，今年前半年海外生產比45.7%，與6月單月海外生產比同寫2008年以來（18年以來）新低。

統計處預估，7月接單金額落在540億至560億美元，月減4.9%至月減1.4％，年增7.9%至年增11.9%。

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