Meta亞太高層揭3大打詐戰略 在台移除430萬則詐騙廣告

Meta舉辦「全民打詐行動論壇」，邀請數發部、刑事局參與。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕近年在台灣十分低調的臉書母公司Meta，今天難得在台北舉辦「全民打詐論壇」，由Meta亞太區公共政策副總裁密爾納（Simon Milner）出面，宣示Meta打詐的決心。會中也邀請政府官員、立法委員出席，包含數位發展部、內政部刑事局等，共同推動跨部門、跨產業的打詐聯防機制。

密爾納表示，Meta已在台灣採取積極行動，並與數發部、刑事局緊密合作，移除超過430萬則鎖定台灣的詐騙廣告，展現Meta堅定打擊詐騙集團、努力守護社群安全的決心。密爾納在演講中分享升級版的3大打詐戰略：

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一、強化平台阻詐措施：面對變化萬千的詐騙，Meta以ABC的完整架構強化阻詐力，涵括行為者（Actor）、行為 （Behavior）和內容（Content）層面執行政策。

Meta要求所有向台灣投放廣告的廣告主，皆須先完成實名制驗證，並揭露出資者與受益者資訊。同時也會針對特定重複行為展開深入調查，並推出臉部辨識技術偵測假冒名人的誘餌廣告，透過這些強化措施在民眾檢舉詐騙廣告之前，就主動識別並移除有害內容。

二、掃蕩詐騙集團網絡：Meta強力破解不斷演進的詐騙網絡，在專家調查所發現的一系列訊號，調查出違規的不法分子及其網絡，並將這些資訊套用至自動化執行系統中，加速後續掃蕩詐騙網絡，在與詐騙集團的攻防戰中率先取得戰果。

三、聯手夥伴共築防線：Meta積極與台灣政府合作，包括數位發展部和刑事警察局，共同鎖定並取締詐騙集團及其網絡。不僅在台灣，Meta 也聯手國際夥伴共築防線，與全球詐騙情報交換平台（Global Signal Exchange）合作，交換國際情報、共同打擊跨境詐騙。

數發部政務次長林宜敬表示，打詐是好人與壞人間不斷的攻防，而政府作為好人的一方，一直努力把漏洞堵住，但壞人也會尋找新的漏洞，數發部積極遊說Meta加入好人的一方、不能只當一個旁觀者，這一年來他經常和Meta開會，甚至親自到美國和Meta研發團隊討論，很高興Meta終於做出回應。

林宜敬提到，數發部在打詐方面以法律和科技雙管齊下，法律面是透過打詐專法要求Meta落實實名制，科技面則是數發部推出「網詐通報查詢網」，當民眾通報疑似詐騙時，數發部就會通知Meta盡快把詐騙廣告下架。他也強調「罰款不是主要目的」，希望Meta能繼續運用他們龐大的資源，和政府合作把打詐做好。

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