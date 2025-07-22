越南水泥課徵反傾銷稅 台泥：每噸僅能縮小價差500~700元

財政部關務署28日起對越南進口水泥課徵反傾銷稅，台泥（1101）表示，本次課徵的反傾銷稅率13.59%至23.2%，僅能部分縮小進口水泥與台灣本地生產水泥之間每公噸500~700元的價差。（台泥提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕財政部關務署28日起對越南進口水泥課徵反傾銷稅，台泥（1101）表示，本次課徵的反傾銷稅率13.59%至23.2%，僅能縮小進口水泥與台灣本地生產水泥之間每公噸僅500~700元的價差，碳有價制度實施後，不公平競爭的現象只會持續擴大。

財政部關務署表示，台灣區水泥工業同業公會申請對自越南產製進口卜特蘭水泥及其熟料課徵反傾銷稅及臨時課徵反傾銷稅案，自7月28日起課徵反傾銷稅，為期5年，稅率最低13.59%、最高達23.2%。

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台泥今天表示，肯定財政部與經濟部歷經1年多調查，最終認定越南進口水泥確有傾銷情事，且對國內產業有實質損害之虞，並正式公告課徵反傾銷稅，這項決定彰顯政府維護國內產業公平貿易環境的決心。

然而，台泥必須指出，本次課徵的反傾銷稅率僅能部分縮小進口水泥與台灣本地生產水泥之間每公噸僅500~700元的價差，碳有價制度實施後，不公平競爭的現象只會持續擴大。

台泥認為，產業的發展最終目的是為了全體國民的福祉，台灣的經濟發展，除了引以為傲的半導體產業，製造業更是吸納大量勞動力、支撐社會穩定的基石，在討論產業是否需要受到保護時，不能只用產值高低來衡量。

水泥、鋼鐵等高碳洩露產業集中在中部、南部、東部，涵蓋勞工人數非常廣大，顯見低碳轉型不僅是環境議題，更是攸關數十萬製造業勞工生計的公正轉型重大議題。

為維護本地勞工權益並促使國內外產業在公平的碳成本基礎上競爭，台泥再次呼籲政府加速規劃台版碳邊境調整機制（CBAM），以確保台灣產業在全球淨零趨勢下的公平競爭力。

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