5大銀行上半年新增房貸大減逾千億元 年減25.81％

根據中央銀行公布上半年台銀等5大銀行新承作房貸金額為4088.8億元，較去年同期減少1423.71億元、年減25.81%。（資料照）

〔記者陳梅英／台北報導〕在政府打炒房政策發酵下，房市明顯降溫。根據中央銀行公布上半年台銀等5大銀行新承作房貸金額為4088.8億元，較去年同期減少1423.71億元、年減25.81%。

央行每個月公布台銀、合庫銀、土銀、華銀及一銀新承作房貸與利率，向來被視為觀察房市走向的重要風向球。

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自去年央行祭出第七波房市信用管制措施加上實施銀行自主總量管制下，房市交易量持續萎縮，從六都買賣移轉棟數來看，6月雖然回升至1.8萬戶，月增5.23%，但上半年移轉棟數僅10萬戶，年減26.59%。

反映在銀行新承作房貸金額也大幅減少。據央行統計，6月台銀等5大銀行新增房貸為663.78億元、較5月減少58.44億元，上半年合計僅4088.8億元，較去年同期5512.51億元，減少1423.71億元，年減幅高達25.82%。

央行官員指出，購屋貸款金額下滑，與房市景氣走弱有關，主因包括央行信用管制政策、總量管制，以及整體政府健全房市措施逐步發酵，導致市場買氣轉為觀望，交易量明顯收縮。

房價也出現鬆動跡象。根據信義房屋統計，大台北地區房價指數6月較5月下跌1.52%，雖較去年同期仍小幅上漲0.71%，但漲幅趨緩。

此外，房貸利率仍持續走高。5大銀行6月新增房貸利率達2.283%，創下2009年1月以來新高，較5月微增0.001個百分點。官員說明，受限於不動產貸款總量管制，部分銀行採取「以價制量」策略，導致房貸利率維持高檔。

目前國銀在房貸放款上，除了央行總量管制，也受《銀行法》第72-2條限制。近期新台幣快速升值，使銀行海外美元資產換算後拉低整體資產總額，導致不動產放款比率上升，部分銀行已突破內部警戒值28%，壓縮房貸放款空間。

不過，5大銀行以首購族與新青安貸款為主力，政策性貸款撐住一定動能。6月雖整體新房貸金額下滑，但青安貸款金額減幅相對有限，佔比反而升至39.64%，創3月以來新高。

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