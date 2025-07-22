晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普關稅戰、台幣走強 年輕人證券開戶占比達66％

2025/07/22 18:18

券商統計，川普關稅戰、台幣走強，推動年輕人開戶占比達66%。（記者王孟倫攝）券商統計，川普關稅戰、台幣走強，推動年輕人開戶占比達66%。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕根據券商統計，4月川普關稅衝擊、5月新台幣兌美元匯率波動加劇後，6月新增開戶數中以30 歲以下族群占全年齡比重達66%最多。券商表示，這反映國內的年輕族群，趁股市劇烈波動時刻，逢低承接，為未來財富累積奠定基礎。

7、8月是年輕人開戶旺季，永豐金證券表示，新鮮人領到第一筆薪水後有投資需求。證交所統計， 30歲以下年輕人近年股市的參與度攀升，尤其今（2025）年4月川普關稅衝擊、5月新台幣兌美元匯率波動加劇。

永豐金證券指出，選股平台「大戶投APP」，包含UI/UX在內的整體設計，精準命中年輕人喜好。內部統計顯示，自2023年民法將開戶年齡降至18歲後，永豐金證券18至20歲族群開戶占比連續三年、年年保持超過兩成成長，推動30歲以下族群開戶占比走高。今年6月，每10位第一次開戶的30歲以下年輕人中，就有3.4位選擇「大戶投APP」。

對於「大戶投APP」的年輕族群市占率持續成長，永豐金證券認為，有四原因。第一、品牌年輕化：展現活力形象。第二、UI（使用者介面）與UX（使用者體驗）深具吸引力，動態更新最新下單服務。

第三、存股平台「豐存股」：最低10美元或新台幣100元即可起存，首創台美股「股利再投入」，只需一指點選，輕鬆進入時間複利加乘的投資軌道。第四、AI輿情功能：2024年推出，運用生成式AI每日彙整公開財經新聞，判斷個股似情緒，每季使用突破300萬次。

此外，為協助新手建立穩健的投資架構，永豐金證券表示，推出「新手投資地圖」，以任務導向的方式，引導用戶逐步熟悉操作流程與市場邏輯。正在持續運營的「月月友任務」活動，設計就是由定期定額、股票申購等基礎商品出發，逐步拓展至台股交易與資產配置應用，並結合「豐雲學堂」強化金融素養，協助投資人建立自律操作與風險意識。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財