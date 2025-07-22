中鋼高爐再啟 中龍一號高爐大修竣工30日開燃新火

中龍一號高爐大修竣工30日開燃新火。（中龍鋼鐵提供）

〔記者黃旭磊／台中報導〕中龍鋼鐵舉辦一號高爐大修竣工開爐祈福典禮，由中鋼公司董事長黃建智擔任主典官，與中鋼企業工會理事長陳春生等勞資方一同祈求7月30日開爐順利、爐旺人旺，黃建智強調，中龍是全台灣唯一同時擁有高爐與電爐一貫化作業鋼廠，而中龍一號高爐第二爐代具有低碳轉型特性，每年降低排碳量超過10850噸、降低成本2896萬元。

開爐祈福儀式今天（22日）上午在中龍廠區舉行，中鋼總經理陳守道、中龍董事長呂紹榮、中龍企業工會理事長蔣秉松與中鋼機械、中宇公司、中冠公司等集團人士參與，此次大修為中鋼集團首次在爐殼不更換情況下，使用金鋼繩鋸切割殘銑，在狹小空間建立自有繩鋸切割技術，歷經151天施工，有近1千名協力人員進駐完成。

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中鋼公司董事長黃建智（中）擔任中龍一號高爐大修竣工開爐祈福主典。（中龍鋼鐵提供）

黃建智說，此次更新一號高爐開爐超過15年，累計單位鐵水產量達到11142噸（立方公尺）操作實績績效良好，而高爐第二爐代開發出國內首創HYBRID（先進混合）製程技術，完全由中鋼團隊自行規劃、執行，也透過移植中鋼爐頂氣回收系統TGRS（Top Gas Recycle System），提升設備自動化、電腦化及AI智能化製程。

中龍董事長呂紹榮說，此次高爐大修實現低碳轉型目標，包括濃相噴煤系統改造，每年能降低成本2896萬元，降低排碳量10850噸，其次為集團自主設計TGRS系統，每年增加發電效益894萬元，降低排碳量1856噸。

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