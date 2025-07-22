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受匯損拖累 力積電Q2虧損季增2倍

2025/07/22 18:10

受新台幣升值的匯損影響，力積電連虧8季。（資料照）受新台幣升值的匯損影響，力積電連虧8季。（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕晶圓代工廠力積電今（22）日召開法說會並公布第二季財報，受新台幣升值的匯損影響，稅後虧損擴大到33.34 億元，季增2倍，稅後每股虧損0.8元，連虧8季。

公司並釋出中介層已開始正式出貨，未來有助提高毛利，8吋氮化鎵（GaN）應用在AI伺服器的100伏特技術平台開發已近完成，第一批客戶送樣中，預計第四季開始試產。

力積電自結第二季合併營收為112.78億、季增1.5%，毛利率約負9％，較上季的負5%擴大，稅後虧損33.34億元，較上季虧損10.79億元季增逾2倍，稅後每股虧損0.8元，上半年累計稅後每股虧損1.06元。

力積電指出，第二季為止，現金水位約新台幣240億元，第二季12吋晶圓出貨40萬片，較第一季小幅成長，產能利用率微幅上升至75%。今年資本支出維持在4.54億美元。

力積電總經理朱憲國指出，受到新台幣升值、美元貶值影響，第二季毛利較第一季下滑，稅後虧損較前一季增加22.37億元，主要來自毛利減少4.9億元、美元兌換淨損增新台幣15.9億元，持有美元部位匯損無現金流所導致。

展望營運，朱憲國針對邏輯產品線說明，上半年關稅的不確定性，客戶提前投片，還有中國政府補貼政策刺激消費等因素，但近來投片降温，第二季投片微幅下降1%，第三季還要再觀察。近期大中華區DDIC、影像感測器（CIS）相對較弱，歐美區電源管理IC則續強。

朱憲國並表示，DRAM代工需求因一線廠商退出8G DDR4市場，促使客戶提前備貨，需求反轉向上，近期投片已近滿載。在供需帶動下，DRAM代工投平均售價（ASP）逐月拉高，將在 3到4個月後反映在營收及毛利。

就SLC Flash產品，他說，經歷幾季沉寂後，目前終端客戶庫存較健康，備貨意願較高，力積電在24奈米的SLC Flash已進入量產階段，主流廠商計畫幾年內慢慢退出SLC Flash，新客戶設計導入持續進行中。

針對中介層部分，朱憲國表示，目前中介層已開始正式出貨，以 CoWoS-S 為主，CoWoS-L 也提供給客戶設計導入，該產品線充份利用 DRAM 前段製程（矽電容）與邏輯後段製程（銅產線），預期未來對取代部份較低毛利的 DRAM及邏輯產品將有很大幫助。

朱憲國並說，董事會已通過中介層擴增產能的資本支出提案，預期今年與明年對毛利的貢獻將會逐步浮現。DRAM的4層WoW堆疊搭配友廠先進邏輯製程晶片的驗證也順利進行中，DRAM的8層WoW堆疊技術也配合客戶開發中，未來連同中介層將成為3D AI Foundy 的主要獲利來源。

力積電日前獲納微公布是氮化鎵（GaN）代工生產夥伴，朱憲國指出，8吋GaN應用在AI伺服器的100V技術平台開發已近完成，第一批客戶送樣中，預計第四季開始試產。650V待友廠退出GaN代工市場，近日美、日客戶對力積電GaN代工詢問度明顯提升。日前公司也針對 GaN進一步增加機台，以擴大產能，因應客戶及市場未來需求。

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