歐盟硬槓川普30％關稅 準備祭出未動用過的「核選項」

隨美國對歐盟進口產品徵收30%關稅的威脅日益加劇，歐盟正準備部署「反脅迫手段」。（歐新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著美國對歐盟進口產品徵收30%關稅的威脅日益加劇，歐盟正準備部署「反脅迫手段」（Anti-Coercion Instrument，ACI），這項手段被稱為試圖阻止貿易爭端的「核選項」（nuclear option），而且之前從未使用過。

CNBC報導，隨著川普與歐盟的貿易爭端進入白熱化階段，部署歐盟「貿易火箭筒」（trade bazooka）的時機可能也即將到來。

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歐盟外交官本周向路透透露，如果歐盟不能與美國總統川普達成貿易協議，包括法國和德國在內的一些歐盟成員國正在考慮對美國採取「反脅迫」措施。這些措施可能會導致歐盟限制美國供應商進入歐盟市場，禁止其參與歐盟的公開招標，並對商品和服務的出口和進口施加限制，並限制該地區的外國直接投資。

目前情況是，白宮表示，如果8月1日之前未能達成貿易協議，美國將從8月1日起對歐盟進口產品徵收30%的關稅。白宮表示，截止日期已定，但指出貿易談判可能會在該日期之後繼續進行。

由於歐盟在貨物貿易方面持續維持貿易順差，川普多次指責歐盟實施不公平貿易行為，導致美國與歐盟的關係陷入低谷。

歐洲理事會的數據顯示，2024年歐盟與美國之間的貿易總額達到1.68兆歐元，但歐盟在貨物貿易方面實現順差的同時，在對美國的服務貿易方面卻出現逆差。如果同時考慮貨物和服務，歐盟去年的順差約為500億歐元。

隨著川普最新的30%關稅威脅迫在眉睫，歐盟一直在考慮其選擇，包括針對美國進口產品徵收反關稅，以及其可能強大的反脅迫手段 （ACI），該手段於2023年制定，但歐盟從未使用過。

ACI旨在對第三方國家實施的任何「經濟脅迫」進行威懾，這些國家被認為實施旨在改變歐盟政策的「脅迫」做法，並可能損害歐盟的貿易和投資。

歐盟委員會表示，ACI的主要目標是威懾，使歐盟能夠作出回應，在可能的情況下通過對話和接觸，但在必要時也通過應對措施。這些回應的目的在於「最終促使脅迫停止」，其範圍可以超越報復性反關稅，還允許對商品和服務的進出口進行限制，也可以限制知識產權和外國直接投資。

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