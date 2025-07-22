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華航與台塑石化簽MOU 未來3年採購逾萬噸台產SAF

2025/07/22 17:35

華航總經理陳漢銘（右2）與台塑石化總經理林克彥（左2）22日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購在台產製的SAF。（華航提供）華航總經理陳漢銘（右2）與台塑石化總經理林克彥（左2）22日簽署永續航空燃油（SAF）合作備忘錄，擴大採購在台產製的SAF。（華航提供）

〔記者蔡昀容／台北報導〕交通部鼓勵國籍航空永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel，SAF）使用量2030年達總航空燃油使用量5％。華航與台塑石化今（22日）簽署合作備忘錄（MOU），華航未來3年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，減碳量預估可達2萬6000噸。

華航總經理陳漢銘、台塑石化總經理林克彥今天代表簽署永續航空燃油合作備忘錄，華航未來3年將採購逾萬噸台塑石化在台自產SAF。

華航及台塑石化今年初完成首批2500噸國內自產SAF採購，添加於桃園出發航班，較傳統燃油減少超過80％的碳排，並提高將來3年國內自產SAF採購量。華航表示，今年從台灣出發航班都能加到SAF。

華航總經理陳漢銘表示，華航2013年起關注國際航空永續燃油發展，2017年成為首家新機飛渡及商用載客航班添加SAF的國籍航空。台塑石化在生產技術、品質控管及供應鏈整合上具備豐富經驗與堅強實力，也積極投入自產SAF，並持續調整製程提高產能。今天雙方的合作，相信能帶來更多企業的共鳴和跟進。

台塑石化總經理林克彥表示，這次合作有助於整合雙方資源與技術，打造更具競爭力的永續航空燃油產業價值鏈，為國內航空業及能源供應鏈邁向永續未來，奠定穩健基石。

台塑石化在台自產的SAF採用共煉生產（Co-Processing）技術，使用國內油商具國際認證（ISCC CORSIA）的廢食用油為生質原料，結合石化原料利用現有煉油設備投產進行共煉生產，預計2030年可達到年產量5萬噸規模。

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