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華航擴大採購永續燃油 台塑化3年供應逾萬噸

2025/07/22 17:38

華航與台塑石化擴大SAF採購合作，華航總經理陳漢銘（右五）與台塑石化總經理林克彥（左五）今日簽署合作意向，華航資深副總經理彭寶珠（右四）、資深副總經理陳奕傑（右三）、永續長鄭智仁（右二）和台塑石化資深副總經理陳和奇（右四）見證。（華航提供）華航與台塑石化擴大SAF採購合作，華航總經理陳漢銘（右五）與台塑石化總經理林克彥（左五）今日簽署合作意向，華航資深副總經理彭寶珠（右四）、資深副總經理陳奕傑（右三）、永續長鄭智仁（右二）和台塑石化資深副總經理陳和奇（右四）見證。（華航提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕中華航空今日宣布，與台塑石化正式簽署永續航空燃油（Sustainable Aviation Fuel, SAF）合作備忘錄（MOU）。華航總經理陳漢銘指出，未來三年將採購台塑石化在台自產SAF總量逾萬噸，整體減碳量預估可達2.6萬噸；雙方以行動支持台灣SAF推展，引領國內航空業能源轉型，共同邁向2050淨零碳排目標。

華航表示，SAF是國際航空產業實踐減碳的重要關鍵，華航與台塑石化共推產業供應鏈合作，落實低碳運輸目標，雙方今年初完成首批2500噸國內自產SAF採購，添加於桃園出發航班，可較傳統燃油減少超過80%的碳排，更提高將來三年國內自產SAF採購總量。今年華航從台灣出發的航班都可以添加到SAF，支持SAF新科技技術發展，具體實踐永續飛行理念。

陳漢銘表示，華航從2013年起即關注國際航空永續燃油發展，2017年起更成為首家新機飛渡及商用載客航班添加SAF的國籍航空。台塑石化在生產技術、品質控管及供應鏈整合上具備豐富經驗與堅強實力，更積極投入自產SAF，且持續調整製程提高產能。

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