勞動部發函Uber Eats 籲停止片面調降外送員報酬

勞動部今日表示，21日已發函Uber Eats，提醒資方切勿片面調整外送員報酬。（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕針對外送平台業者Uber Eats規劃7月底再次調降外送員報酬，勞動部今日表示，昨日已發函Uber Eats，提醒資方片面調整報酬，恐導致外送員收入減少及增加道安風險，應立即停止實施報酬調整方案。不過，這樣的發函並沒有強制力，勞動部希望Uber能善盡社會責任，目前尚未收到業者回應。

勞動部勞動關係司司長王厚今日針對食品外送平台Uber Eats，在未與食品外送員協商，就規畫在7月底調降外送員報酬方案的事件指出，Uber Eats片面宣布要調降整個外送員報酬的疊單，也就是俗稱的第二單，把它降到零元，雖然Uber Eats將前面的第一單費用提高5元，但估算1個人、平均每一次少了19元，對外送員而言，實際報酬差距很大。

請繼續往下閱讀...

王厚偉說，外送員為了要補回減少的部分，可能逼不得已多接單多跑，因此增加用路人的風險，也造成外送員工作的風險；勞動部認為，這樣做法其實不是很恰當，而且沒有必要。

此外，平台此次的變動並沒有與工會溝通，也沒有聽取工會的聲音，Uber Eats並未做到與合作夥伴的良好互動，勞動部希望業者能夠停止這樣的變動，立委林月琴日前的記者會中，希望勞動部能發函提醒，或是要求業者暫停變動，因此，勞動部在昨（21）日發函，那也希望Uber Eats能夠理解外送員的辛苦，希望報酬能夠穩定、透明化。

王厚偉表示，外送員、消費者、店家的相關權利義務，包括食品衛生、交通安全，以及外送員報酬的部分，勞動部目前與交通部積極規劃訂定行政指引，希望將相關內容都含括在內，勞動部將與交通部加快行政作業，交通部也正規範消費者與店家的運價透明化等工作，待未來運價公布，會思考如何將外送員報酬與運價做連結。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法