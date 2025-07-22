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Coldplay演唱會「偷情」片全球瘋傳！拍攝者「少做1事」秒錯過567萬元

2025/07/22 17:23

Astronomer執行長安迪拜倫（Andy Byron與人資主管Kristin Cabot日前在Coldplay演唱會被拍下親暱互動。（翻攝自TikTok@instaagraace）Astronomer執行長安迪拜倫（Andy Byron與人資主管Kristin Cabot日前在Coldplay演唱會被拍下親暱互動。（翻攝自TikTok@instaagraace）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英國天團Coldplay日前在美國波士頓演唱會上的「偷情」事件轟動全球，被親吻鏡頭拍到的偷情男主角、美國AI公司「Astronomer」執行長安迪拜倫（Andy Byron）已經請辭，這段影片是由一名女大生斯普林格（Grace Springer）意外拍下，畫面在全球和網路上被瘋傳，更有專家指出，她可能因此賺進14.4萬英鎊（約新台幣567萬元），但卻未做1件事讓她無法從中獲利。

英國《每日郵報》報導，科技新創公司Astronomer的CEO安迪拜倫，被「親吻鏡頭」捕捉，擁抱著同公司人事總監卡伯特（Kristin Cabot），由於兩人皆是已婚身分，事件引起軒然大波，拜倫也辭去執行長職務。

女大生Grace Springer意外拍下畫面並上傳至TikTok。（翻攝自網路）女大生Grace Springer意外拍下畫面並上傳至TikTok。（翻攝自網路）

當時，斯普林格正好在拍攝這一幕，捕捉到兩人在觀眾前躲避鏡頭的瞬間，她隨後將影片上傳TikTok，至今觀看次數已突破1.2億次。社群媒體品牌策略公司The Social Inc創辦人戴維（Dylan Davey）估計，如果斯普林格透過媒體代理或內容平台授權影片，她只少能賺進7萬4259英鎊（約新台幣292萬元）。戴維表示「這類影片之所以大受歡迎，是因為它真實、當下、毫無剪輯或企圖，觀眾能感受到影片中的情緒，也因此引發強烈共鳴並快速病毒式傳播。」

戴維指出「TikTok本身的支付機制其實很低，除非創作者有加入Creator Fund（創作者基金）。但她獲得的是大規模曝光，這對她未來收入將有所助益。不過我不認為她未來還有機會再次獲得這種程度的關注。」斯普林格坦言，她並未因這支影片獲得收入，因為她在影片爆紅前，尚未將帳號加入TikTok創作者基金，該基金允許創作者透過廣告獲利。

此外，社群行銷專家、Immoral Monkey創辦人基伯（Estelle Keeber）表示，如果斯普林格早些申請帳號獲利機制，她最高可能從這支影片賺進14萬4000英鎊，這數字根據TikTok的標準分潤，每百萬次觀看可獲得800至1200英鎊（約新台幣3.2萬至4.7萬元）而得出。她補充道「雖然斯普林格沒從這支影片賺錢，但她已經賺到名聲。接下來的問題是她如何利用這波能見度賺錢？」

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