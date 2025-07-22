直擊麥克雞塊生產線 年賣3億塊、4形狀藏「愛」

台灣麥當勞熱銷的麥克雞塊有4種形狀，4種形狀原來藏著「愛」。（台灣麥當勞提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕台灣麥當勞熱銷的麥克雞塊，一年賣出高達3億塊，疊起來超過6000棟台北101，眼尖的消費者發現麥克雞塊其實有4種形狀，4種形狀竟然藏著「愛」。

台灣麥當勞為了供應全台400家麥當勞食材，26年前在彰化大城鄉打造亞洲第1座、世界第2座「麥當勞食品城」，「麥當勞食品城」內整合3家廠商。包括負責肉品加工的「碁富食品」、生產麵包的 「艾瑞始達」以及將物料配送至各餐廳的「夏暉物流」，成為全台超過 400家麥當勞餐廳最強大的後援。

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台灣麥當勞首度公開大人、小孩都愛的麥克雞塊生產線，踏進麥當勞食品城，麥克雞塊先用雞胸和雞腿黃金比例混合，經過簡單調味。在成型的雞塊裹上薄薄粉漿後，以高溫360°F植物油油炸定型，油炸完成後用-35°C急速冷凍，再緩緩沿著輸送帶送至生產線最末端進行包裝，全程以-18°C低溫運送至各地麥當勞餐廳。

台灣麥當勞表示，麥克雞塊誕生於1979年，雞塊有4種形狀，分別是靴型（Boot）、球型（Ball）、鈴鐺型（Bell）、還有骨頭型（Bone）。起初麥克雞塊設計特殊形狀是為了消費者沾醬方便，以及創造食用的樂趣，小朋友吃雞塊的時候感覺更有趣。後來發現4種形狀的麥克雞塊靴型、球型、鈴鐺型、骨頭形狀正好可排列出「ＬＯＶＥ」（愛）的字母，也意外讓不少情侶在麥當勞用餐多了點情趣。

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