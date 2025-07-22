中興電攜弘鉅打造氫燃料電池大客車 拚未來3年國際落地

中興電工攜手弘鉅汽車發表氫能公車。（中興電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中興電（1513）與弘鉅汽車合作，在「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」發表全新氫燃料電池大客車，由弘鉅主導設計與製造，中興電新能源事業群提供氫能動力模組與系統整合技術，結合首都客運實際營運需求，三方共同搶攻氫能商用運輸市場，並尋求未來三年拓展氫能公車的國際落地機會。

新款氫能公車具備7至10分鐘快速加氫能力，續航里程達365公里，搭載35MPa高壓供氫系統與通過國際認證的儲氫瓶組件，配合耐氫脆材料與即時氣密監控設計，強化運行安全與穩定性。車輛採模組化設計，提高維修效率與整合彈性，滿足高班次、長距離與重載等營運需求。

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中興電指出，氫能車相較傳統電動巴士具備長續航、快速補能、低噪音與零碳排放等優勢，有望成為高強度營運環境下的新選擇。此次計畫也配合交通部啟動的「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，並呼應2030年市區公車全面電動化政策，加速氫能在實際場域的驗證與導入。

弘鉅表示，未來將以模組化氫能底盤為核心，結合燃料電池、儲氫系統與驅動模組，採「底盤模組＋車身合作製造」的彈性架構，推動氫能技術更廣泛應用於各類商用運輸場景，弘鉅與中興電預計在未來三年，結合海外業務網絡與本地技術夥伴，拓展氫能公車的國際落地機會，打造可複製、具競爭力的示範車隊。

中興電工也強調，將持續扮演氫能應用與系統整合的本地夥伴，邀請更多產業夥伴共同推動潔淨、安全、永續的智慧運輸未來。

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