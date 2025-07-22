晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

中興電攜弘鉅打造氫燃料電池大客車 拚未來3年國際落地

2025/07/22 16:47

中興電工攜手弘鉅汽車發表氫能公車。（中興電提供）中興電工攜手弘鉅汽車發表氫能公車。（中興電提供）

〔記者林菁樺／台北報導〕中興電（1513）與弘鉅汽車合作，在「2025台灣氫能與電動大客車淨零移動論壇」發表全新氫燃料電池大客車，由弘鉅主導設計與製造，中興電新能源事業群提供氫能動力模組與系統整合技術，結合首都客運實際營運需求，三方共同搶攻氫能商用運輸市場，並尋求未來三年拓展氫能公車的國際落地機會。

新款氫能公車具備7至10分鐘快速加氫能力，續航里程達365公里，搭載35MPa高壓供氫系統與通過國際認證的儲氫瓶組件，配合耐氫脆材料與即時氣密監控設計，強化運行安全與穩定性。車輛採模組化設計，提高維修效率與整合彈性，滿足高班次、長距離與重載等營運需求。

中興電指出，氫能車相較傳統電動巴士具備長續航、快速補能、低噪音與零碳排放等優勢，有望成為高強度營運環境下的新選擇。此次計畫也配合交通部啟動的「氫燃料電池大客車試辦運行計畫」，並呼應2030年市區公車全面電動化政策，加速氫能在實際場域的驗證與導入。

弘鉅表示，未來將以模組化氫能底盤為核心，結合燃料電池、儲氫系統與驅動模組，採「底盤模組＋車身合作製造」的彈性架構，推動氫能技術更廣泛應用於各類商用運輸場景，弘鉅與中興電預計在未來三年，結合海外業務網絡與本地技術夥伴，拓展氫能公車的國際落地機會，打造可複製、具競爭力的示範車隊。

中興電工也強調，將持續扮演氫能應用與系統整合的本地夥伴，邀請更多產業夥伴共同推動潔淨、安全、永續的智慧運輸未來。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財