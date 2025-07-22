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Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購登場 台灣三星：拚滲透率30％

2025/07/22 16:09

Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購登場。（三星提供）Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購登場。（三星提供）

〔記者王憶紅／台北報導〕三星今天舉行Galaxy Z Fold7、Z Flip7預購取機活動，台灣三星電子行動通訊事業部總經理陳啓蒙表示，目前三星商城與三星智慧館自有通路預購表現，三星商城銷售較前代2.3倍成長，三星智慧館實體通路亦較前代銷售有30%成長，預期整體銷售表現可望較前一代成長30%。

陳啓蒙說，目前摺疊機在三星整體手機產品滲透率達16%、17%，明年拚挑戰30%，而明年上半年發表旗艦機S26時，會回應消費者對eSIM的需求。

陳啓蒙指出，過去Z Fold系列銷售蜜月期約為半年，今年看好Z Fold7軟、硬體全面升級，且觀察在此次摺疊機預購期間，S系列銷售亦未受影響，未來將採雙旗艦策略，於全年持續推動摺疊機銷售與行銷溝通。

陳啓蒙指出，台灣三星持續拓展信義區商圈佈點，包括今年8月1日北信義區將增設新據點，亦將插旗大巨蛋商圈；而三星旗艦體驗館微風南山門市即日起增設popupstore場域，每季也將有結合不同lifestyle的生活情境主題展示，持續帶給消費者與眾不同的消費體驗。

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