投信狂買6金融台新金穩居第1！這檔電子敲1.24萬張奪下第2 爆巨量狂飆

投信狂買6金融台新金穩居第1！神達敲1.24萬張奪下第2，股價爆巨量狂飆。（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕投信連2天站在賣方，週二（22日）賣超26.66億元，雖持續調節台股，但卻狂補金融股，前10大買超，金融就佔6檔，其中又以台新金最狂，已連11買，共買超44.93萬張，雖然投信大買，但外資反手賣出，股價終場下跌1.7%，17.3元，除大買金融外，也大買神達，在連4買後，今大舉加碼買超1.24萬張，在投信連5買下，股價一路飆高，今收78.8元，漲4.65%，累計漲幅更高達15.03%，成交量更爆出32.26萬張史上第2大量。

投信週二買超前10大個股，依序為台新金（2887）2萬7100張、神達（3706）1萬2416張、華南金（2880）1萬1626張、永豐金（2890）1萬365張、玉山金（2884）9395張、第一金（2892）8147張、兆豐金（2886）7750張、大聯大（3702）6999張、材料*-KY（4763）4155張、興富發（2542）3968張。

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