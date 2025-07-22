因應川普藥品關稅 AZ加碼美國投資1.47兆元

因應川普關稅，英國生技藥廠「阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）」宣布加碼美國投資500億美元。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕為因應美國總統川普（Donald Trump）可能實施的藥品進口關稅政策，英國生技藥廠「阿斯特捷利康（AstraZeneca，AZ）」週一（21日）宣布，將在未來5年斥資500億美元（約新台幣1.47兆元），擴大在美國國內的製造和研發能力。

綜合媒體報導，美國總統川普日前宣布，最快可能在7月底對藥品加徵關稅，並計畫未來1年內將藥品關稅提高到最高200%。消息一出，引發業界關注。

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為因應川普可能實施的藥品進口關稅，AZ週一（21日）宣布，規劃未來5年斥資500億美元，擴大在美國國內的製造和研發能力，其中數10億美元用在美國維吉尼亞州新建一座製藥工廠，並在馬里蘭州、麻州、加州、印第安納州和德州擴大研發及細胞治療製造基地。

報導指出，除了AZ外，同業禮來公司（Eli Lilly）、嬌生（Johnson & Johnson）、羅氏（Roche）、賽諾菲（Sanofi）近來也為因應川普關稅，承諾加大對美國的投資。

截至台北時間22日下午3點42分左右，AZ股價暫報10235.2便士英鎊，漲幅0.031%。

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