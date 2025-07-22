蘋果明年推出摺疊機 TrendForce：刺激市場爆發

三星Galaxy Z Fold7、Z Flip7日前登台，黑白大廚安成宰（右）任品牌大使，圖左為台灣三星總經理梁準原。（記者王憶紅攝）

〔記者王憶紅／台北報導〕根據調查，2025年折疊手機出貨量將達1980萬支，滲透率約1.6%，與2024年持平，而明年在蘋果推出摺疊機後，可望刺激市場進入爆發期。

市調機構TrendForce表示，折疊手機的全球銷售成長依然相對溫和，主要是消費者對折痕可見度、耐用性與價格仍持保留態度，尤其對非品牌死忠支持者而言，換機誘因仍偏低，且由於多數用戶偏好高性價比、發展成熟的直板旗艦機，造成折疊手機短期的市場定位仍是「高階實驗性產品」。

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TrendForce指出，蘋果很可能於明年下半年推出首款外螢幕5.5吋、內螢幕7.8吋的折疊手機。若蘋果正式入局，高階消費者對折疊產品的關注度與接受度有望快速提升，據了解，蘋果產品將延續其一貫重視穩定性與生態整合的策略，並可能透過iOS深度優化操作場景、高度整合自研應用與硬體，進一步提升使用者體驗，為折疊機市場帶來真正的主流化契機，也為智慧型手機產業注入新一波創新動能。

TrendForce指出，三星居於折疊機領先地位，近期推出新一代旗艦機Galaxy Z Fold7，在鉸鏈結構、摺痕控制與重量厚度等皆明顯優化，不過，三星因面臨其他品牌競爭，折疊龍頭地位將受挑戰，預估其全球市占率將從2024年的45.2%下降至2025年35.4%。

TrendForce表示，2025年華為則有望延續在中國市場的強勁表現，於全球市占位居第二、市占達34.3%。而榮耀與聯想（Motorola）今年成長動能明顯，預估市占將從2024年的 6.0% 和 5.5%，分別提升2025年的9.1% 與 7.6%，展現兩大品牌在中高階折疊市場積極擴張的成果。

另外，小米也持續突破，並憑藉MIX Flip系列打入輕量折疊機市場，預估市占率將從2024年的3%成長至今年的5.1%。其他品牌（如OPPO、vivo等）合計占比將達8.5%，顯示折疊手機生態系逐步多元，競爭格局更加開放。

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