接見愛爾蘭眾院副議長 賴總統：盼共同打造半導體非紅供應鏈

賴清德總統今接見愛爾蘭眾議院副議長馬基尼士（John McGuinness）。（總統府提供）

〔記者陳昀／台北報導〕賴清德總統今接見愛爾蘭眾議院副議長馬基尼士（John McGuinness）率領的跨黨派國會議員訪團，賴表示，5月愛爾蘭公布「國家半導體戰略」，提出成為全球半導體中心的願景，台灣擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，產業發展方向與愛爾蘭一致，期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈，建構以價值為基礎的民主經濟體系。

賴清德表示，馬基尼士是台灣的好朋友，也是愛爾蘭國會友台小組主席，這些年來在馬基尼士副議長努力之下，愛爾蘭國會友好台灣的力量越來越壯大，感謝馬基尼士副議長及各位訪賓遠道來訪，展現對台灣的支持，也為台灣和愛爾蘭之間開啟更多交流合作機會。

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賴清德指出，歐洲是台灣第三大貿易夥伴，也是台灣最大外國投資來源，愛爾蘭更是歐洲科技與創新產業重鎮，跟台灣同樣是出口導向經濟型國家，雙方產業結構具有高度互補性。期盼台灣電子製造及機械工業與愛爾蘭在資通訊軟體及生技製藥等領域，拓展更深層次的合作，攜手共創雙贏。

賴清德總統今接見愛爾蘭眾議院副議長馬基尼士（John McGuinness）率領的跨黨派國會議員訪團。（總統府提供）

賴清德進一步說，今年5月愛爾蘭政府公布「國家半導體戰略」，提出成為全球半導體中心的願景，台灣擁有全球最關鍵的半導體生態鏈，產業發展方向與愛爾蘭一致，期待與民主夥伴共同打造非紅科技供應鏈，相信未來台灣、愛爾蘭能加強合作，提升雙邊半導體產業競爭力，一起建構以價值為基礎的民主經濟體系。

賴清德提到，很高興馬基尼士副議長親自道賀他當選總統，當前威權主義不斷擴張，台灣將持續以行動告訴全世界，我們是可信賴且能對國際社會做出貢獻的民主夥伴，期盼台灣與愛爾蘭能夠建立更緊密夥伴關係，為雙方人民福祉，也為世界民主、和平與繁榮一起努力。

馬基尼士表示，愛爾蘭持續致力於增進與台灣的關係，此關係是基於共享的民主價值與共同利益，並強化雙方國際貿易、文化和教育等方面的交流。此次訪團成員包含幾位新科議員，代表友台小組的下個世代將持續致力與台灣攜手合作，堅定捍衛民主。

馬基尼士提到，國際貿易和市場正面臨巨大的挑戰和不確定性，必須關注美國接下來的行動，也要持續注意中國的動作。歐盟處於其中的關鍵位置，愛爾蘭也扮演重要角色，將積極為民主、貿易作出貢獻，並為人民創造更多福祉。

馬基尼士表示，對所有人都至關重要的人工智慧持續發展，台灣和愛爾蘭可以共同合作，確保人工智慧是由人類掌握，而非被控制，但也不能忽視傳統的貿易方式，應維持貿易的完整性、擴大貿易規模，並擁抱新科技。

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