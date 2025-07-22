川普堵「貿易漏洞」使殺手鐧 削弱中國70％對美出口、2.1％GDP

美國川普總統透過對全球供應鏈中的貿易夥伴增收關稅來封堵中國貿易漏洞，可能會削弱中國的經濟成長，並危及中國70%的對美國出口。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕彭博報導，美國川普總統透過對全球供應鏈中的貿易夥伴增收關稅來封堵中國貿易漏洞（Trade Loopholes），可能會削弱中國的經濟成長達2.1%，並危及中國70%的對美國出口。

中國越來越依賴第三國製造最終產品或零件，這一趨勢在川普發動首次貿易戰並對中國實施更嚴格的限制後進一步加劇。彭博經濟研究顯示，中國在透過越南和墨西哥等國輸美商品總增值製造中所佔比例，將從2017年的14%飆升至2023年的22%。

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分析家發現，如果川普透過提高關稅或供應鏈要求成功瞄準轉運出口，這將威脅到中國70%的對美出口，以及超過2.1%的中國國內生產毛額（GDP）。他們表示，如果這些限制措施影響各國與中國進行貿易的意願，則可能造成額外的經濟損失。

美國正透過其他國家不斷向中國施壓。美國政府向各國發出了一系列信函，要求這些國家在8月1日前宣布，除非達成雙邊貿易協議，否則將對中國商品徵收更高的關稅。

美國政府威脅，如果發現這些商品被轉運，將進一步提高關稅。雖然沒有提供更多細節，但這可能使白宮能夠將目標擴大到中國對美出口的商品範圍。

中國依賴向美國運輸貨物的最大國家包括墨西哥和越南，歐盟也是一個重要的樞紐。中國透過第三方向世界供應產品的角色可能會影響美國與貿易夥伴的協議美國與英國的貿易協定就包括對供應鏈安全和敏感產業所有權的要求。

不過，經濟學家表示，美國將如何嚴格執行轉運限制，存在不確定性。美國對本地化商品的定義仍然模糊，而且缺乏核查細節

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