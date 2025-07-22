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台美關稅牽動機械、工具機景氣 業界：多鼓勵、勿干擾

2025/07/22 14:59

六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」22日舉行成立大會。左1機械公會理事長莊大立、右2工具機公會理事長陳伯佳。（記者林菁樺攝）六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」22日舉行成立大會。左1機械公會理事長莊大立、右2工具機公會理事長陳伯佳。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕台美關稅遲未出爐，市場高度關切。機械公會、工具機公會等今天表示，仍盼稅率低於日、韓，目前出貨因關稅未明，有暫緩趨勢，但要對談判有信心，不要再給干擾。

機械公會、工具機公會等六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」22日舉行成立大會；工具機公會理事長陳伯佳、機械公會理事長莊大立等人會後受訪，被問及台美關稅、匯率等相關議題。

莊大立表示，下半年景氣目前未明，要等關稅結果，他也提到，關稅仍充滿變數，若台美關稅談判結果較高，可能影響出口美國的競爭力，但他強調，美國市場並非全部，整體看與競爭對手國的關稅比較結果。

匯率部分，出口廠商當然期待弱勢新台幣，但最關鍵依舊是競爭國，因為大家都是要繳稅，只希望匯率不要一下高、一下低，新台幣要與主要競爭國匯率比較。

莊大立提到，但仍希望產值可較去年持平或微增5%，目前來看電子設備、檢量測設備等表現相對穩定。

陳伯佳則提到，美國對日本、韓國祭出25%稅率，「不要比他們高」，他也說，要給談判團隊信心和鼓勵，「不要給干擾」；先前緩衝期10%稅率確實有拉貨，目前因台美稅率尚未出爐，出貨確實呈現暫緩態勢，但只要抵定，已談完的國家也開始動（拉貨）。

至於稅率過高，業者是否放棄美國市場，陳伯佳強調，美國市場還是有一些好的商機，但隨著關稅、匯率變化，每家公司商業模式等還是要調整、改變。

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