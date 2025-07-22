10萬美元匯美國手續費「一口價」150元 實測最快58秒全額到匯

LINE Bank正式宣布推出「美元原幣匯出匯款」功能，讓存戶可直接將外幣主帳戶中的美元匯至美國，匯款金額還可升級至單筆10萬美元。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕台幣兌美元匯價升至近年高點，各銀行美元優惠盡出，純網銀LINE Bank今（22）日宣布推出「美元原幣匯出匯款」功能，讓存戶可直接將外幣主帳戶中的美元匯至美國，無需再以新台幣資金換匯，每日匯款金額最高可升級至10萬美元，今年底前手續費單筆只要「一口價」、新台幣150元，有匯款需求的民眾，可擇機分批換匯後，再一筆匯出以節省手續費。

LINE Bank指出，外匯服務最主要使用族群有3大類。第一類是18歲到40歲的「數位原生投資族」，此客群經常需要將美元匯至LINE Bank美元帳戶，資金暫時停泊後再以美元原幣匯到美國，匯款的時間大多在台灣20時至21時，以便快速管理美元資產。第2類族群則是「外幣換匯小資族」，平時活躍於社群媒體，藉由口碑分享尋找換匯優惠。第3類是追逐短期資金停泊，或長期穩定持有美元的「定存族」。

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LINE Bank指出，為滿足各族群的外匯需求，LINE Bank不定期舉辦快閃活動，最高讓利5分的匯率優惠，提供民眾精省的換匯管道。此外，若暫時無需使用資金，也有百元起存，最高年息4%的美元優利定存，單筆可存100美元至10萬美元多筆，也可到期續存。對於未來有投資、理財、旅遊、購物、遊留學等需求的民眾，就可在匯率較佳時擇機換匯。

至於今日推出的「美元原幣匯出匯款」新服務，提供匯出匯款「免中轉行手續費」、「免跨境處理費」優惠，今年底前，「匯出匯款」原價新台幣600元手續費只要150元，若以單筆匯款10萬美元，約新台幣300萬元換算，手續費僅0.005%。存戶可先將美元資金匯至LINE Bank外幣帳戶，日後有需要時，隨時將美元再匯到美國。

根據LINE Bank實測，「美元原幣匯出匯款」最快58秒全額到匯，且因是純網銀，是全台唯一不受營業時間限制、提供24小時全年無休的匯款服務。

不過，一般LINE Bank外幣存戶，單筆匯款額度僅有300美元，若想提升外幣匯款限額，客戶需在LINE Bank APP，透過「客服視訊驗證」，將單筆額度提升至1500美元；若額度還要更高，則需使用手機感應自然人憑證，完成進階帳戶升級、設定匯款約定帳號，並在首次開通約定帳號功能時，經客服視訊驗證，才可提升至單筆10萬美元。

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