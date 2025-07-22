中企維護海底電纜 美議員要求科技巨頭說明風險

眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾等議員，要求美國科技巨頭說明由中國企業負責維護海底電纜是否存在安源風險。（美聯社）

吳孟峰／核稿編輯

〔編譯孫宇青／綜合報導〕美國聯邦眾議院3名共和黨籍議員21日聯合致函多家美國科技公司執行長，質疑他們是否已採取足夠保障措施，以應對海底通訊電纜潛藏的國家安全風險。

《路透》報導，眾院美中戰略競爭特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）、西門內斯（Carlos Gimenez）和塞爾夫（Keith Self）等人，致函Google母公司Alphabet、臉書母公司Meta、亞馬遜（Amazon）和微軟（Microsoft）執行長，指中英海底系統有限公司（SBSS）、華為海洋、中國電信和中國聯通等中國實體，仍繼續為上述美企直接或間接參與營運或擁有的海底電纜系統提供維護或服務，他們是否有為可能的破壞行動預作準備？

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華府一直對由400多條海底電纜組成的網絡提出示警，指這些電纜承擔99％的國際網路流量，且可能遭遇來自中國和俄羅斯的威脅。

3名眾議員在信中指出，委員會正在「審查外國敵對行為者在多大程度上公開或秘密地對海底電纜系統的關鍵薄弱環節進行破壞」，並希望這些公司在8月8日之前披露，他們是否知曉任何電纜維修或維護過程中存在疑似硬體篡改、光訊號竊聽、意外的訊號失真或其他操作違規的情況。

信中還寫道：「愈來愈多證據表明，中國和俄羅斯存在一種協同惡意活動的模式，這些活動針對的是波羅的海、印度－太平洋和其他戰略地區的海底基礎設施。」

美國聯邦通訊委員會（FCC）主席卡爾（Brendan Carr）日前表示，該機構計畫制定規則，禁止公司將包含中國技術或設備的海底通訊連接到美國。

自2020年以來，美國監管機構在撤銷4條電纜建設計畫上發揮重要作用，這些計畫原本希望建立連接美國和香港的海底電纜。但2024年11月，波羅的海2條海底光纖通訊電纜被切斷，引發對可能存在破壞行為的調查。2023年，台灣也指控2艘中國船隻切斷馬祖僅有的2條支援網路連線的電纜。此外，葉門叛軍組織「青年運動」在紅海的襲擊亦可能是導致3條連接歐洲和亞洲網路電纜被切斷的原因。

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