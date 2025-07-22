悼念台電英雄李元瀚殉職 經部：給予遺族妥善支持與照顧

台電第一線員工李元瀚救災殉職，經濟部今發表悼念文表示，懷著最沉痛的心情追思李元瀚。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電第一線員工李元瀚救災殉職，經濟部今發表悼念文表示，懷著最沉痛的心情追思李元瀚，「你是我們心中永遠的台電英雄，無披風的超人」，經濟部與台電將給予遺族最妥善的照顧與支持。

經濟部表示，李元瀚1989年在嘉義出生，從小勤奮好學、體能出眾，是家中的支柱，也是田徑場悍將。大學畢業後曾遠赴澳洲打拼，從基層做起，磨練心志與責任感，最終選擇返台投身公共服務，加入台電，踏上一條點亮萬家燈火的志業之路。

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經濟部續說，李元瀚自2016年進入台電嘉義區處以來，無論山區勘查或大型計畫，如「班班有冷氣」、偏鄉供電改善等，總是使命必達。無論白天黑夜、風雨烈陽，始終堅守崗位，從不言苦，深獲同仁與民眾敬重。他參與多項救災與訓練，曾指導無數學員考取技術證照，展現出傳承精神與領導特質。

經濟部表示，7月丹娜絲颱風侵襲南台灣，造成大規模停電，李元瀚連日參與復電作業，僅在14日短暫返家探望家人後，便再度出勤。15日在義竹鄉執行高壓搶修時，為加速進度，不幸因公殉職，令人哀慟。

在萬般不捨中，李元瀚的家屬毅然做出器官捐贈的決定，讓他的生命延續他人，也讓這份大愛為社會帶來光與希望。他生前點亮燈火，身後傳遞生命，這是台電人精神最崇高的展現。

經濟部表示，「我們對李元瀚的犧牲深表感念」，對其家屬表達最誠摯的慰問。經濟部與台電公司將全力協助後續事宜，給予遺族最妥善的照顧與支持，「你的精神、你的奉獻，將永遠銘刻在台電、也在台灣每個被你照亮的角落」。

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