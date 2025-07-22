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台電「浩克」李元瀚因公殉職 台電：永懷同仁付出與大愛

2025/07/22 14:01

台電「浩克」李元瀚因公殉職，台電員工列隊致敬。（記者林宜樟攝）台電「浩克」李元瀚因公殉職，台電員工列隊致敬。（記者林宜樟攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕丹娜絲颱風停電搶修發生憾事，台電嘉義區處員工李元瀚於7月15日參與嘉義搶修任務時發生感電意外，雖經持續搶救，家屬於今（22）日決定讓李元瀚離開，台電全體同仁致敬及哀悼，將永遠懷念搶修夥伴的付出與大愛。

台電表示，李元瀚是嘉義區處維護組線路課的一員，平日熱愛運動，身手矯健，性格爽朗，工作上總是積極主動，時常支援同仁完成艱鉅任務，深受信賴與喜愛，大家親切地稱他為「浩克」。台電表示，李元瀚在此次風災第一時間投入前線搶修，卻不幸因公殉職，全體同仁皆深感悲痛。

今日上午台電同仁陪伴李元瀚及家屬從奇美醫院柳營分院出發，沿途由嘉義區處工程車、吊臂車、昇空車列隊送行，返家後再前往元瀚的服務單位台電嘉義區處配電中心，由董事長率領主管及同仁向其告別及致謝。

台電表示，對於同仁因公殉職無比不捨，感謝其付出與辛勞；對家屬決定器官捐贈遺愛人間，展現無私大愛，也表達感佩。台電將持續陪伴家屬，協助同仁後事及撫卹事宜。任務完成，祝福元瀚一路好走。

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