雲林就業博覽會7/26登場 逾2000職缺廠商開出月薪50K及3個月年終搶人

雲林縣就業博覽會7月26日登場，提供逾2000個職缺。（記者黃淑莉攝）

〔記者黃淑莉／雲林報導〕雲林今年規模最大的就業博覽會7月26日在斗六三好酒店登場，有72家廠商提供超過2000個職缺，其中有食品產業開出月薪70K要徵品管主管，另有油品公司祭出月薪50K以上及年終獎金3個月以上福利搶人。

雲林縣長張麗善指出，縣府每年7月求職旺季都會舉辦就業博覽會，讓青年朋友在選擇工作有更多媒合機會，這次有很多優良企業、上市公司提供職缺，求職者可透過博覽會與廠商面對面，找到適合且滿意工作。

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張麗善說，雲林是農業大縣，因人口老化面臨農村缺工情況，這次就業博覽會首次推出農業人力缺工計畫，有林內、莿桐、虎尾3個農會提供25個農務士，薪資方面有農場主支付時薪190元外，農業部還有補助就業獎勵金每小時50元及交通津貼每天50元。

另因應長照人力需求增加，也設置有長照聯合徵才專區，提供有志投入長照產業的民眾更多選擇。

勞青處長張世忠表示，這次徵才廠商有縣內多家上市櫃公司，產業有科技、製造、服務、農業、長照、食品等，職缺工程師、技術員、作業員、服務員、廠務幹部、研發人員、總務等，平均開出月薪超過30K，另也有廠商提供50K以上的優質職缺。

張麗善強調，這次提職缺超過2000個，歡迎縣內及外漂鄉親能返回家鄉找到合適工作，減少外宿成本，還能照顧家人享受天倫之樂，時間為26日上午10點到下午2點。

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