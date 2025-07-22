台灣AI機器人產業大聯盟成立 蕭美琴看AI科技振奮笑稱「入錯行」

副總統蕭美琴出席「台灣 AI 機器人產業大聯盟」啟動大會。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕由六大公協會發起的「台灣AI機器人產業大聯盟」22日舉行成立大會，短中期目標是在2030年AI機器人產值突破兆元。副總統蕭美琴表示，AI機器人可創造更高價值，台灣需要業者技術整合、打團體戰，透過「TEAM TAIWAN」精神進軍國際，她說，過去台灣就是ICT產業生態系、供應鏈最佳整合地方，智慧化機器人領域台灣也會扮演不可或缺角色。

台灣智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞指出，現在面臨全球缺工、AI時代又讓機器人強大，加上行政院會通過「AI新科技─智慧機器人計畫」，讓台灣AI機器人產業大聯盟成立具備天時、地利、人和條件。

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「台灣AI機器人產業大聯盟」由台灣工具機暨零組件工業同業公會、台灣機械工業同業公會、電機電子工業同業公會、台北市電腦商業同業公會、台灣雲端物聯網產業協會、台灣智慧自動化與機器人協會等6大公協會共同發起；各自有專精，包括晶片、準系統、新創、AI硬體、機械組件設備、加工、雲端、系統整合等專長。

「台灣AI機器人產業大聯盟」成立目的串接軟體、硬體、系統整合與應用端，打造國產AI機器人及生態系， 推動台灣AI機器人創新應用與國際輸出，讓AI機器人跨域整合與國際接軌。

陳文貞指出，台灣AI機器人產業大聯盟有4個願景、5個訴求與3大實質行動並設下短中期間內於達到2030年4大目標；透過大競賽、大運行與大展覽做到創新研發與實地導入與拓展輸出，短中期在5年內要打造國產機器人平台4型5款，醫療、物流、照護、餐飲等8大應用場域運行，並於2030年AI機器人整體產值破兆元。

蕭美琴致詞表示，AI、機器人產業帶動下，加速工業革命，短短幾年內就會看到不一樣世界，而現在就是關鍵時刻。她也說，政府推動政策，產業均衡相當重要，除了ICT、護國神山已全世界最重要夥伴，未來 AI智慧機器人更將扮演百工百業重要角色，解決高齡化、居家醫療、缺工等問題，「台灣AI機器人產業大聯盟」成立讓人振奮，看到科技不斷突破，她也幽默笑稱自己30年前入錯行。

蕭美琴更回應聯盟訴求，政府會在需求端開發、應用面支撐、法規調整與尋求國際夥伴協助，而尋求價格、技術均衡，要以量制價，推出共規、模組化，技術面整合需要產業共同努力，盼透過團體戰「TEAM TAIWAN」精神進軍國際，邁入國際市場有量、可以量制價。她強調，AI機器人產業在過去20年基礎之上，會看到急速變化，而台灣過去就是生態鏈、供應鏈最佳整合地方，在智慧化機器人台灣也會扮演不可或缺角色。

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