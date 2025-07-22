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哪種AI認證最有「錢」途？《Forbes》1句話揭「賺錢王道」

-0001/11/30 00:00

哪種AI認證薪資最高？美媒點「1關鍵」。（彭博）哪種AI認證薪資最高？美媒點「1關鍵」。（彭博） 

〔財經頻道／綜合報導〕在AI快速席捲各行各業的時代，如果你的履歷上還寫著「精通Excel」，那恐怕已顯得過時，但想要不被取代、甚至提升職場身價，掌握AI技能勢在必行。對於哪一張AI證書最有價值、最有前景，《Forbes》建議，應該選擇「應用型AI課程」，再搭配你的專業領域下手，才是王道。

《Forbes》分析，想靠AI技能提高收入，重點不是考一張通用證照，而是學習如何把AI應用在你的本業。舉例來說，與銷售、行銷、人資、商業分析等領域結合的「應用型AI課程」，才是真正能帶來「錢」途的證書。這樣的專業結合，不僅能強化履歷，在面試時也更容易展現價值。

專家指出，AI相關證照已成為職涯的必修課，目前市面上有3大熱門選擇，包括Google、微軟與Coursera的AI認證，透過已經整理的分析指南，可以讓你判斷哪張AI證照最值得投資。

首先是Google推出的「生成式AI入門課程」與「Google雲端生成式AI專業證書」。前者適合初學者，涵蓋基本術語與應用介紹；後者則針對企業主管與HR，講授如何利用AI混合人力團隊、理解資料治理與Prompt Engineering等核心概念。最大優勢是學費親民、課程實作豐富，並由Coursera平台提供。

微軟則主打「Azure AI基礎證書」與「Azure AI工程師證書」。前者適合無技術背景者，學習如何在Azure平台運用機器學習與自然語言處理（NLP）；後者則針對熟悉Python、C#的技術人才，深入探討生成式AI應用與電腦視覺開發。這些證書有正式考試，也有機會轉換為美國大學學分。

至於線上學習巨頭Coursera，本身不只代管Google、IBM等機構的證書課程，也提供獨家內容。例如IBM的「生成式AI：Prompt Engineering基礎」課程，教授多種提升輸出品質的提問技巧，以及「AI產品經理專業證書」，針對想進入AI產品管理領域的新手與轉職者設計。

總結來說，不論你是自由接案者、企業員工，甚至是準備轉職的新鮮人，AI技能已不再是加分，而是「基本配備」。與其盲目追求大平台證書，不如先思考，你的工作領域可以如何與AI結合，選擇最貼近自身專業的課程，才能在職場中脫穎而出、穩固地位。

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