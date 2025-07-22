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一分錢一分貨！台製太陽能模組抗風等級16起跳

2025/07/22 12:08

颱風來襲現原形，元晶表示，台製模組一分錢一分貨、抗風等級16起跳。（業者提供）颱風來襲現原形，元晶表示，台製模組一分錢一分貨、抗風等級16起跳。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕丹娜絲颱風造成南部嚴重災損，不少太陽能電站也跟著遭殃，面對外界批評聲浪，太陽能模組廠元晶（6443）指出，此次飛掉的模組不外乎「抗風僅13級的海外模組」與「支架結構較差」兩種原因所導致，台製模組一分錢一分貨，基本款的抗風等級至少16級，品質更有保障。

元晶在颱風過後推出「不限廠牌、產地，即時供貨換修服務」，搶風災過後太陽能電站修復商機，同時，元晶也指出，若以熱衝擊試驗、高溫高濕、動態機械負荷、電壓誘發衰減、鹽霧6等五大測試條件來比較，台廠製造與進口模組兩者強度天差地遠，無論是熱衝擊試驗、高溫高濕、電壓誘發衰減台廠較進口模組強度都是3倍；同時，海外模組很多抗風等級僅13級，而台製模組「基本款」抗風等級至少16級起跳，VPC（國家標準自願性標章）認證的產品抗風等級都在17級以上。

元晶也分析，從災後重建的案場來看，有光電案場的養殖戶會先找結構技師評估，安裝時會補強不足的地方，所以這次風災屋頂型模組被吹翻的相對較少，而僅以鐵皮搭蓋的農、漁業則結構脆弱，損失更慘重。

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