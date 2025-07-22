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馬來西亞爭取20％關稅破局？彭博曝卡關3大障礙

2025/07/22 12:51

馬來西亞爭取20%關稅恐破局，彭博曝卡關3大障礙。（路透資料照）馬來西亞爭取20%關稅恐破局，彭博曝卡關3大障礙。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美關稅大限即將來臨，各國積極爭取降低關稅，彭博報導，據知情人士透露，馬來西亞政府正在尋求將對關稅由25%降低至20%左右，然而抵制美方要求延長美電動車的免稅期限，及降低外資持股限制，及消減對當地漁民補貼3大訴求，此恐成協議破局關鍵。

馬來西亞國際貿易及工業部（MITI）拒絕置評。白宮以及美國商務部和貿易代表沒有回應置評請求。

知情人士表示，馬來西亞首相安華（Anwar Ibrahim）的談判代表正在尋求降低8月1日生效的25%的關稅，目標是接近地區鄰國印尼和越南的關稅水準。

知情人士表示，到目前為止，馬來西亞在解決美國對高性能半導體走私的擔憂方面取得了進展，但抵制了華盛頓要求延長對美國電動汽車的稅收減免，降低政治敏感的電力和金融部門的外國持股限制，以及削減對當地漁民（一家主要選票銀行）的補貼。

安華週一表示，政府在貿易談判中劃定了1條「紅線」，涉及國家政策，包括對馬來人和原住民的優惠待遇。

知情人士進一步指出，馬來西亞官員不願意延長美國製造的電動汽車的免稅期限，因為這意味著他們需要向其他國家提供類似的稅收減免。馬來西亞計劃於12月結束其政策，該政策使進口電動汽車免徵進口稅和消費稅。

另馬來西亞修改其外資擁有權規則的難易程度也存在不確定性。據《今日自由馬來西亞》報導，貿易部長扎菲魯表示，美國的一些要求可能對國家不公平，並警告說，政府在做出改變之前需要諮詢利益相關者。

此外，據知情人士稱，談判代表認為，美國要求馬來西亞削減對當地漁業的補貼，並減少過度捕撈是對國內政策的干預。該國的大多數漁民是馬來人，這是政府的主要投票群體。

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